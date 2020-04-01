Токеномика на Trust Wallet (TWT) Открийте ключова информация за Trust Wallet (TWT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Trust Wallet (TWT) Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Официален уебсайт: https://trustwallet.com/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD Купете TWT сега!

Токеномика и анализ на цената за Trust Wallet (TWT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Trust Wallet (TWT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 327.57M $ 327.57M $ 327.57M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 Текуща цена: $ 0.7862 $ 0.7862 $ 0.7862 Научете повече за цената на Trust Wallet (TWT)

Токеномика на Trust Wallet (TWT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Trust Wallet (TWT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TWT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TWT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TWT, разгледайте цената в реално време на токените TWT!

История на цените на Trust Wallet (TWT) Анализирането на историята на цените на TWT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TWT сега!

Прогноза за цената за TWT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TWT? Нашата страница за прогноза за цената TWT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TWT сега!

