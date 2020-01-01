Токеномика на Turtsat (TURT) Открийте ключова информация за Turtsat (TURT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Turtsat (TURT) Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits. Официален уебсайт: https://turtsat.io/ Бяла книга: https://medium.com/@Turtsat/turtsat-a-community-led-open-platform-on-ordinals-5833d9741d76 Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x0800394f6e23dd539929c8b77a3d45c96f76aefc?a=0x96b289AA02D0BB8137249fB0C73235fE1364e6B1 Купете TURT сега!

Токеномика и анализ на цената за Turtsat (TURT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Turtsat (TURT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 172.00K $ 172.00K $ 172.00K Рекорд за всички времена: $ 0.108 $ 0.108 $ 0.108 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000116296811420314 $ 0.000116296811420314 $ 0.000116296811420314 Текуща цена: $ 0.000172 $ 0.000172 $ 0.000172 Научете повече за цената на Turtsat (TURT)

Токеномика на Turtsat (TURT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Turtsat (TURT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TURT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TURT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TURT, разгледайте цената в реално време на токените TURT!

Как да купя TURT Интересувате се да добавите Turtsat (TURT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TURT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TURT в MEXC сега!

История на цените на Turtsat (TURT) Анализирането на историята на цените на TURT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TURT сега!

Прогноза за цената за TURT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TURT? Нашата страница за прогноза за цената TURT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TURT сега!

