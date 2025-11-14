Токеномика на Tuna Chain (TUNACHAIN)

Открийте ключова информация за Tuna Chain (TUNACHAIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-14 14:30:24 (UTC+8)
Токеномика и анализ на цената за Tuna Chain (TUNACHAIN)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tuna Chain (TUNACHAIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
Общо предлагане:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Циркулиращо предлагане:
FDV (оценка при пълна реализация):
$ 188.94K
$ 188.94K$ 188.94K
Рекорд за всички времена:
$ 0.1631
$ 0.1631$ 0.1631
Най-ниска стойност за целия период:
Текуща цена:
$ 0.0008997
$ 0.0008997$ 0.0008997

Информация за Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Официален уебсайт:
https://tunachain.io/
Бяла книга:
https://tunachain.gitbook.io/tunachain/
Изследовател на блокове:
https://etherscan.io/token/0xadd353fb2e2c563383ff3272a500f3e7134dafe4

Токеномика на Tuna Chain (TUNACHAIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Tuna Chain (TUNACHAIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой TUNACHAIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой TUNACHAIN токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на TUNACHAIN, разгледайте цената в реално време на токените TUNACHAIN!

История на цените на Tuna Chain (TUNACHAIN)

Анализирането на историята на цените на TUNACHAIN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за TUNACHAIN

Искате ли да знаете какъв път може да поеме TUNACHAIN? Нашата страница за прогноза за цената TUNACHAIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

