Цената в реално време на Tuna Chain днес е 0.0012261 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TUNACHAIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TUNACHAIN в MEXC сега.Цената в реално време на Tuna Chain днес е 0.0012261 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TUNACHAIN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TUNACHAIN в MEXC сега.

Повече за TUNACHAIN

TUNACHAINценова информация

Какво представлява TUNACHAIN

Бяла книга TUNACHAIN

Официален уебсайт на TUNACHAIN

Токеномика на TUNACHAIN

TUNACHAIN ценова прогноза

TUNACHAIN История

Ръководство за закупуване за TUNACHAIN

Конвертор на валута TUNACHAIN във фиат

Tuna Chain Лого

Tuna Chain цена(TUNACHAIN)

1 TUNACHAIN към USD - цена в реално време:

$0.0012261
0.00%1D
USD
Tuna Chain (TUNACHAIN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:13:38 (UTC+8)

Информация за цената за Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0012258
24-часов нисък
$ 0.0012323
24-часов висок

$ 0.0012258
$ 0.0012323
--
--
-0.01%

0.00%

-14.75%

-14.75%

Цената в реално време за Tuna Chain (TUNACHAIN) е$ 0.0012261. През последните 24 часа TUNACHAIN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0012258 до най-висока стойност $ 0.0012323, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TUNACHAIN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TUNACHAIN има промяна от -0.01% за последния час, 0.00% за 24 часа и -14.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
$ 56.03K
$ 56.03K$ 56.03K

$ 257.48K
$ 257.48K$ 257.48K

--
210,000,000
210,000,000 210,000,000

ETH

Текущата пазарна капитализация на Tuna Chain е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.03K. Циркулиращото предлагане на TUNACHAIN е --, като общото предлагане е 210000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 257.48K.

История на цените за Tuna Chain (TUNACHAIN) USD

Проследете промените в цените за Tuna Chain днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 00.00%
30 дни$ +0.0005362+77.72%
60 дни$ +0.0005597+83.98%
90 дни$ +0.0006551+114.72%
Tuna Chain Промяна на цената днес

Днес TUNACHAIN регистрира промяна от $ 0 (0.00%), отразяваща последната му пазарна активност.

Tuna Chain 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +0.0005362 (+77.72%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Tuna Chain 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TUNACHAIN отбеляза промяна на $ +0.0005597 (+83.98%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Tuna Chain 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0006551 (+114.72%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Tuna Chain (TUNACHAIN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Tuna Chain сега.

Какво е Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain, as a breakthrough Layer2 solution on the Bitcoin network, featuring a native stablecoin and a Hybrid ZK-OP solution. It seamlessly fuses Bitcoin's security with Ethereum's versatility and is posied to redefine the boundaries of blockchain functionality.

Tuna Chain се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Tuna Chain инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TUNACHAIN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Tuna Chain в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Tuna Chain купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Tuna Chain (USD)

Колко ще струва Tuna Chain (TUNACHAIN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tuna Chain (TUNACHAIN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tuna Chain.

Проверете прогнозата за цената за Tuna Chain сега!

Токеномика на Tuna Chain (TUNACHAIN)

Разбирането на токеномиката на Tuna Chain (TUNACHAIN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TUNACHAIN сега!

Как да купя Tuna Chain (TUNACHAIN)

Търсите как да купите Tuna Chain? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Tuna Chain от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TUNACHAIN към местни валути

1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към VND
32.2648215
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към AUD
A$0.001863672
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към GBP
0.000931836
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към EUR
0.001054446
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към USD
$0.0012261
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MYR
RM0.005137359
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към TRY
0.051557505
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към JPY
¥0.1888194
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към ARS
ARS$1.776949947
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към RUB
0.09906888
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към INR
0.10887768
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към IDR
Rp20.434991826
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към PHP
0.071984331
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към EGP
￡E.0.057908703
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BRL
R$0.006584157
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към CAD
C$0.00171654
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BDT
0.149976552
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към NGN
1.774375137
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към COP
$4.7339721
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към ZAR
R.0.021248313
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към UAH
0.051434895
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към TZS
T.Sh.3.019945605
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към VES
Bs0.2709681
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към CLP
$1.1549862
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към PKR
Rs0.344399229
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към KZT
0.649759434
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към THB
฿0.039737901
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към TWD
NT$0.037714836
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към AED
د.إ0.004499787
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към CHF
Fr0.00098088
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към HKD
HK$0.009526797
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към AMD
֏0.46922847
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MAD
.د.م0.011341425
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MXN
$0.022756416
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към SAR
ريال0.004597875
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към ETB
Br0.189089142
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към KES
KSh0.158399859
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към JOD
د.أ0.0008693049
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към PLN
0.004524309
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към RON
лв0.00539484
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към SEK
kr0.011635689
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BGN
лв0.002072109
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към HUF
Ft0.412410996
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към CZK
0.02587071
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към KWD
د.ك0.0003751866
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към ILS
0.003984825
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BOB
Bs0.008472351
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към AZN
0.00208437
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към TJS
SM0.011292381
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към GEL
0.003322731
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към AOA
Kz1.123830999
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BHD
.د.ب0.0004610136
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BMD
$0.0012261
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към DKK
kr0.007932867
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към HNL
L0.032270952
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MUR
0.056081814
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към NAD
$0.021187008
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към NOK
kr0.012408132
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към NZD
$0.002133414
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към PAB
B/.0.0012261
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към PGK
K0.005161881
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към QAR
ر.ق0.004463004
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към RSD
дин.0.124596282
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към UZS
soʻm14.772285759
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към ALL
L0.102759441
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към ANG
ƒ0.002194719
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към AWG
ƒ0.002194719
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BBD
$0.0024522
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BAM
KM0.002059848
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BIF
Fr3.6268038
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BND
$0.00159393
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BSD
$0.0012261
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към JMD
$0.196985226
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към KHR
4.924091166
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към KMF
Fr0.5223186
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към LAK
26.654347293
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към LKR
රු0.373690758
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MDL
L0.02072109
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MGA
Ar5.52296745
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MOP
P0.009821061
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MVR
0.01875933
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MWK
MK2.128644471
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към MZN
MT0.07834779
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към NPR
रु0.174081678
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към PYG
8.6955012
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към RWF
Fr1.7815233
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към SBD
$0.010090803
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към SCR
0.017018268
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към SRD
$0.04720485
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към SVC
$0.010728375
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към SZL
L0.021272835
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към TMT
m0.00429135
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към TND
د.ت0.0036010557
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към TTD
$0.008300697
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към UGX
Sh4.2717324
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към XAF
Fr0.6964248
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към XCD
$0.00331047
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към XOF
Fr0.6964248
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към XPF
Fr0.1262883
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BWP
P0.016478784
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към BZD
$0.002464461
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към CVE
$0.116835069
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към DJF
Fr0.2182458
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към DOP
$0.078580749
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към DZD
د.ج0.159356217
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към FJD
$0.002770986
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към GNF
Fr10.6609395
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към GTQ
Q0.009404187
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към GYD
$0.256769862
1 Tuna Chain(TUNACHAIN) към ISK
kr0.1532625

Tuna Chain ресурс

За по-задълбочено разбиране на Tuna Chain, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Tuna Chain
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Tuna Chain

Колко струва Tuna Chain (TUNACHAIN) днес?
Цената в реално време на TUNACHAIN в USD е 0.0012261 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TUNACHAIN към USD?
Текущата цена на TUNACHAIN към USD е $ 0.0012261. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tuna Chain?
Пазарната капитализация за TUNACHAIN е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TUNACHAIN?
Циркулиращото предлагане на TUNACHAIN е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TUNACHAIN?
TUNACHAIN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TUNACHAIN?
TUNACHAIN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на TUNACHAIN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TUNACHAIN е $ 56.03K USD.
Ще се повиши ли TUNACHAIN тази година?
TUNACHAIN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TUNACHAIN за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:13:38 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Tuna Chain (TUNACHAIN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор TUNACHAIN-към-USD

Сума

TUNACHAIN
TUNACHAIN
USD
USD

1 TUNACHAIN = 0.0012261 USD

Търговия на TUNACHAIN

TUNACHAIN/USDT
$0.0012261
$0.0012261$0.0012261
0.00%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

