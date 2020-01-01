Токеномика на Atua AI (TUA) Открийте ключова информация за Atua AI (TUA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Atua AI (TUA) Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era. Официален уебсайт: https://atua.ai Бяла книга: https://whitepaper.atua.ai Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 Купете TUA сега!

Токеномика и анализ на цената за Atua AI (TUA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Atua AI (TUA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 160.00K $ 160.00K $ 160.00K Рекорд за всички времена: $ 0.0034203 $ 0.0034203 $ 0.0034203 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000028918259805891 $ 0.000028918259805891 $ 0.000028918259805891 Текуща цена: $ 0.000032 $ 0.000032 $ 0.000032 Научете повече за цената на Atua AI (TUA)

Токеномика на Atua AI (TUA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Atua AI (TUA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TUA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TUA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TUA, разгледайте цената в реално време на токените TUA!

Как да купя TUA Интересувате се да добавите Atua AI (TUA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TUA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TUA в MEXC сега!

История на цените на Atua AI (TUA) Анализирането на историята на цените на TUA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TUA сега!

Прогноза за цената за TUA Искате ли да знаете какъв път може да поеме TUA? Нашата страница за прогноза за цената TUA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TUA сега!

