Открийте ключова информация за Test (TST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.
Информация за Test (TST)

The test meme coin posted by CZ on the Binance Chain.

Официален уебсайт:
https://testtoken.vip/
Изследовател на блокове:
https://bscscan.com/token/0x86Bb94DdD16Efc8bc58e6b056e8df71D9e666429

Токеномика и анализ на цената за Test (TST)

Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Test (TST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.

Пазарна капитализация:
$ 24.38M
Общо предлагане:
--
Циркулиращо предлагане:
$ 946.76M
FDV (оценка при пълна реализация):
--
Рекорд за всички времена:
$ 0.5278
Най-ниска стойност за целия период:
$ 0.000049417650844423
Текуща цена:
$ 0.02575
Задълбочена структура на токените на Test (TST)

Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените TST. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.

Note: There is no direct data for a token named "Test" in the available sources. The following is a comprehensive overview of token economics mechanisms, using best practices and real-world examples from leading crypto projects, to illustrate the typical structures for issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking. If you have a specific project in mind, please clarify the full name or ticker.

Issuance Mechanism

Tokens are typically issued through a combination of initial allocations (such as ICOs, private sales, or airdrops) and ongoing emissions (such as mining, staking rewards, or ecosystem incentives). The issuance schedule is often designed to balance immediate liquidity needs with long-term sustainability.

Example Structure:

  • Initial Coin Offering (ICO): A significant portion (e.g., 33%) is unlocked at launch for immediate distribution.
  • Mining/Transaction Mining: Ongoing issuance to incentivize network participation (e.g., 51% of total supply distributed daily to users).
  • Vesting Schedules: Gradual release of tokens to teams, investors, and ecosystem funds over several years.

Allocation Mechanism

Token allocations are divided among various stakeholders to align incentives and support ecosystem growth. A typical allocation table might look like:

Allocation Category% of Total SupplyVesting/Unlocking Details
Initial Coin Offering (ICO)33%Immediate or short-term unlock
Team20%Multi-year vesting, often with a cliff
Existing Investors13%Gradual vesting, often over several years
Community & Ecosystem Initiatives24%Released over time to support growth
Ecosystem Fund2.4%Linear release over several years
Livestreaming/Marketing3%Used for adoption and promotional activities
Foundation2%Long-term sustainability and planning
Liquidity & Exchanges2.6%For market making and exchange listings

Usage and Incentive Mechanism

Tokens are designed to drive engagement and utility within the ecosystem. Common mechanisms include:

  • Staking: Users lock tokens to secure the network or participate in governance, earning rewards.
  • Liquidity Mining: Providing liquidity to pools (e.g., on DEXs) in exchange for token rewards.
  • Fee Sharing: Token holders receive a share of platform fees.
  • Governance: Tokens grant voting rights on protocol upgrades and treasury management.
  • Ecosystem Grants: Funding for developers and community initiatives.

Locking Mechanism

Locking mechanisms are implemented to align long-term incentives and prevent immediate sell-offs:

  • Vesting Schedules: Team and investor tokens are locked and released gradually (e.g., linear vesting over 4 years with a 6-month cliff).
  • Staking Locks: Users must lock tokens for a set period (e.g., 28 days) to earn rewards or participate in governance.
  • Penalty for Early Unlock: Early withdrawal from vesting or staking may incur penalties, which are redistributed to remaining participants.

Unlocking Time

Unlocking schedules are transparent and designed to minimize market shocks:

  • Linear Unlocking: Tokens are released in equal increments over a defined period (e.g., quarterly or daily).
  • Cliff Periods: No tokens are released until a certain period has passed (e.g., 6 months), after which vesting begins.
  • Full Unlock: All tokens are unlocked by a specific date (e.g., 100% unlocked by 2029).

Example Unlocking Table

CategoryUnlock StartUnlock EndUnlock TypeCliff PeriodAmount Unlocked per Period
Team2025-072029-07Linear6 monthsPro-rata quarterly
Investors2025-072029-07Linear6 monthsPro-rata quarterly
Community Initiatives2025-072029-07LinearNonePro-rata quarterly
ICO2025-072025-07ImmediateNone100% at TGE

Summary

The token economics of a well-structured project like "Test" would typically feature:

  • Balanced initial and ongoing issuance
  • Diverse allocation to stakeholders
  • Robust usage and incentive mechanisms
  • Transparent and fair locking/unlocking schedules

These mechanisms are designed to foster long-term growth, align incentives, and ensure the stability and sustainability of the ecosystem. If you need details for a specific token, please provide its full name or ticker for a targeted analysis.

Токеномика на Test (TST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба

Разбирането на токеномиката на Test (TST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.

Ключови метрики и тяхното изчисляване:

Общо предлагане:

Максималният брой TST токени, които са били или някога ще бъдат създадени.

Циркулиращо предлагане:

Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.

Максимално предлагане:

Твърда горна граница на общия брой TST токени.

FDV (оценка при пълна реализация):

Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.

Процент на инфлация:

Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.

Защо тези показатели са от значение за търговците?

Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.

Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.

Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.

Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.

Сега, след като разбрахте за токеномиката на TST, разгледайте цената в реално време на токените TST!

Отказ от отговорност

Отказ от отговорност

Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.