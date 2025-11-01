БорсаDEX+
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Taiwan Semiconductor днес е 297.93 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TSMON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TSMON в MEXC сега.

Повече за TSMON

TSMONценова информация

Какво представлява TSMON

Официален уебсайт на TSMON

Токеномика на TSMON

TSMON ценова прогноза

TSMON История

Ръководство за закупуване за TSMON

Конвертор на валута TSMON във фиат

Taiwan Semiconductor Лого

Taiwan Semiconductor цена(TSMON)

1 TSMON към USD - цена в реално време:

$297.93
$297.93
-1.30%1D
USD
Taiwan Semiconductor (TSMON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:13:30 (UTC+8)

Информация за цената за Taiwan Semiconductor (TSMON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 297.71
$ 297.71
24-часов нисък
$ 308.06
$ 308.06
24-часов висок

$ 297.71
$ 297.71

$ 308.06
$ 308.06

$ 315.98059769287
$ 315.98059769287

$ 228.88466810009672
$ 228.88466810009672

-0.88%

-1.30%

+0.61%

+0.61%

Цената в реално време за Taiwan Semiconductor (TSMON) е$ 297.93. През последните 24 часа TSMON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 297.71 до най-висока стойност $ 308.06, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TSMON е $ 315.98059769287, а най-ниската цена за всички времена е $ 228.88466810009672.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TSMON има промяна от -0.88% за последния час, -1.30% за 24 часа и +0.61% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Taiwan Semiconductor (TSMON)

No.2079

$ 1.16M
$ 1.16M

$ 54.36K
$ 54.36K

$ 1.16M
$ 1.16M

3.89K
3.89K

3,885.89814538
3,885.89814538

ETH

Текущата пазарна капитализация на Taiwan Semiconductor е $ 1.16M, като 24-часовият обем на търговията е $ 54.36K. Циркулиращото предлагане на TSMON е 3.89K, като общото предлагане е 3885.89814538. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.16M.

История на цените за Taiwan Semiconductor (TSMON) USD

Проследете промените в цените за Taiwan Semiconductor днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -3.9241-1.30%
30 дни$ +10.11+3.51%
60 дни$ +97.93+48.96%
90 дни$ +97.93+48.96%
Taiwan Semiconductor Промяна на цената днес

Днес TSMON регистрира промяна от $ -3.9241 (-1.30%), отразяваща последната му пазарна активност.

Taiwan Semiconductor 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +10.11 (+3.51%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Taiwan Semiconductor 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TSMON отбеляза промяна на $ +97.93 (+48.96%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Taiwan Semiconductor 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +97.93 (+48.96%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Taiwan Semiconductor (TSMON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Taiwan Semiconductor сега.

Какво е Taiwan Semiconductor (TSMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Taiwan Semiconductor се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Taiwan Semiconductor инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TSMON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Taiwan Semiconductor в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Taiwan Semiconductor купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Taiwan Semiconductor (USD)

Колко ще струва Taiwan Semiconductor (TSMON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Taiwan Semiconductor (TSMON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Taiwan Semiconductor.

Проверете прогнозата за цената за Taiwan Semiconductor сега!

Токеномика на Taiwan Semiconductor (TSMON)

Разбирането на токеномиката на Taiwan Semiconductor (TSMON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TSMON сега!

Как да купя Taiwan Semiconductor (TSMON)

Търсите как да купите Taiwan Semiconductor? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Taiwan Semiconductor от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TSMON към местни валути

Taiwan Semiconductor ресурс

За по-задълбочено разбиране на Taiwan Semiconductor, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Taiwan Semiconductor
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Taiwan Semiconductor

Колко струва Taiwan Semiconductor (TSMON) днес?
Цената в реално време на TSMON в USD е 297.93 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TSMON към USD?
Текущата цена на TSMON към USD е $ 297.93. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Taiwan Semiconductor?
Пазарната капитализация за TSMON е $ 1.16M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TSMON?
Циркулиращото предлагане на TSMON е 3.89K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TSMON?
TSMON постигна ATH цена от 315.98059769287 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TSMON?
TSMON достигна ATL цена от 228.88466810009672 USD.
Какъв е обемът на търговията на TSMON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TSMON е $ 54.36K USD.
Ще се повиши ли TSMON тази година?
TSMON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TSMON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:13:30 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Taiwan Semiconductor (TSMON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$297.93
$109,027.96

$3,820.61

$0.03027

$185.35

$1.0002

$3,820.61

$109,027.96

$185.35

$2.5022

$1,076.42

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000764

$0.09875

$0.00070

$0.000470

$0.000000004329

$0.00000103

$0.0000000000007740

