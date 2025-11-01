БорсаDEX+
Цената в реално време на Tesla xStock днес е 447.23 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TSLAX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TSLAX в MEXC сега.

Tesla xStock (TSLAX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:13:23 (UTC+8)

Информация за цената за Tesla xStock (TSLAX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 434.89
$ 434.89$ 434.89
24-часов нисък
$ 456.58
$ 456.58$ 456.58
24-часов висок

$ 434.89
$ 434.89$ 434.89

$ 456.58
$ 456.58$ 456.58

$ 474.6824248978316
$ 474.6824248978316$ 474.6824248978316

$ 290.2836164741007
$ 290.2836164741007$ 290.2836164741007

-0.87%

-1.52%

+2.10%

+2.10%

Цената в реално време за Tesla xStock (TSLAX) е$ 447.23. През последните 24 часа TSLAX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 434.89 до най-висока стойност $ 456.58, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TSLAX е $ 474.6824248978316, а най-ниската цена за всички времена е $ 290.2836164741007.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TSLAX има промяна от -0.87% за последния час, -1.52% за 24 часа и +2.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tesla xStock (TSLAX)

No.567

$ 41.59M
$ 41.59M$ 41.59M

$ 63.01K
$ 63.01K$ 63.01K

$ 41.59M
$ 41.59M$ 41.59M

93.00K
93.00K 93.00K

--
----

92,998.19742881
92,998.19742881 92,998.19742881

SOL

Текущата пазарна капитализация на Tesla xStock е $ 41.59M, като 24-часовият обем на търговията е $ 63.01K. Циркулиращото предлагане на TSLAX е 93.00K, като общото предлагане е 92998.19742881. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 41.59M.

История на цените за Tesla xStock (TSLAX) USD

Проследете промените в цените за Tesla xStock днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -6.8954-1.52%
30 дни$ -15.29-3.31%
60 дни$ +107.29+31.56%
90 дни$ +144.03+47.50%
Tesla xStock Промяна на цената днес

Днес TSLAX регистрира промяна от $ -6.8954 (-1.52%), отразяваща последната му пазарна активност.

Tesla xStock 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -15.29 (-3.31%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Tesla xStock 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TSLAX отбеляза промяна на $ +107.29 (+31.56%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Tesla xStock 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +144.03 (+47.50%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Tesla xStock (TSLAX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Tesla xStock сега.

Какво е Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Tesla xStock инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TSLAX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Tesla xStock в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Tesla xStock купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Tesla xStock (USD)

Колко ще струва Tesla xStock (TSLAX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tesla xStock (TSLAX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tesla xStock.

Проверете прогнозата за цената за Tesla xStock сега!

Токеномика на Tesla xStock (TSLAX)

Разбирането на токеномиката на Tesla xStock (TSLAX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TSLAX сега!

Как да купя Tesla xStock (TSLAX)

Търсите как да купите Tesla xStock? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Tesla xStock от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TSLAX към местни валути

1 Tesla xStock(TSLAX) към VND
11,768,857.45
1 Tesla xStock(TSLAX) към AUD
A$679.7896
1 Tesla xStock(TSLAX) към GBP
339.8948
1 Tesla xStock(TSLAX) към EUR
384.6178
1 Tesla xStock(TSLAX) към USD
$447.23
1 Tesla xStock(TSLAX) към MYR
RM1,873.8937
1 Tesla xStock(TSLAX) към TRY
18,806.0215
1 Tesla xStock(TSLAX) към JPY
¥68,873.42
1 Tesla xStock(TSLAX) към ARS
ARS$648,157.0221
1 Tesla xStock(TSLAX) към RUB
36,136.184
1 Tesla xStock(TSLAX) към INR
39,714.024
1 Tesla xStock(TSLAX) към IDR
Rp7,453,830.3518
1 Tesla xStock(TSLAX) към PHP
26,256.8733
1 Tesla xStock(TSLAX) към EGP
￡E.21,122.6729
1 Tesla xStock(TSLAX) към BRL
R$2,401.6251
1 Tesla xStock(TSLAX) към CAD
C$626.122
1 Tesla xStock(TSLAX) към BDT
54,705.1736
1 Tesla xStock(TSLAX) към NGN
647,217.8391
1 Tesla xStock(TSLAX) към COP
$1,726,755.03
1 Tesla xStock(TSLAX) към ZAR
R.7,750.4959
1 Tesla xStock(TSLAX) към UAH
18,761.2985
1 Tesla xStock(TSLAX) към TZS
T.Sh.1,101,549.8515
1 Tesla xStock(TSLAX) към VES
Bs98,837.83
1 Tesla xStock(TSLAX) към CLP
$421,290.66
1 Tesla xStock(TSLAX) към PKR
Rs125,622.4347
1 Tesla xStock(TSLAX) към KZT
237,005.0662
1 Tesla xStock(TSLAX) към THB
฿14,494.7243
1 Tesla xStock(TSLAX) към TWD
NT$13,756.7948
1 Tesla xStock(TSLAX) към AED
د.إ1,641.3341
1 Tesla xStock(TSLAX) към CHF
Fr357.784
1 Tesla xStock(TSLAX) към HKD
HK$3,474.9771
1 Tesla xStock(TSLAX) към AMD
֏171,154.921
1 Tesla xStock(TSLAX) към MAD
.د.م4,136.8775
1 Tesla xStock(TSLAX) към MXN
$8,300.5888
1 Tesla xStock(TSLAX) към SAR
ريال1,677.1125
1 Tesla xStock(TSLAX) към ETB
Br68,971.8106
1 Tesla xStock(TSLAX) към KES
KSh57,777.6437
1 Tesla xStock(TSLAX) към JOD
د.أ317.08607
1 Tesla xStock(TSLAX) към PLN
1,650.2787
1 Tesla xStock(TSLAX) към RON
лв1,967.812
1 Tesla xStock(TSLAX) към SEK
kr4,244.2127
1 Tesla xStock(TSLAX) към BGN
лв755.8187
1 Tesla xStock(TSLAX) към HUF
Ft150,430.2828
1 Tesla xStock(TSLAX) към CZK
9,436.553
1 Tesla xStock(TSLAX) към KWD
د.ك136.85238
1 Tesla xStock(TSLAX) към ILS
1,453.4975
1 Tesla xStock(TSLAX) към BOB
Bs3,090.3593
1 Tesla xStock(TSLAX) към AZN
760.291
1 Tesla xStock(TSLAX) към TJS
SM4,118.9883
1 Tesla xStock(TSLAX) към GEL
1,211.9933
1 Tesla xStock(TSLAX) към AOA
Kz409,926.5457
1 Tesla xStock(TSLAX) към BHD
.د.ب168.15848
1 Tesla xStock(TSLAX) към BMD
$447.23
1 Tesla xStock(TSLAX) към DKK
kr2,893.5781
1 Tesla xStock(TSLAX) към HNL
L11,771.0936
1 Tesla xStock(TSLAX) към MUR
20,456.3002
1 Tesla xStock(TSLAX) към NAD
$7,728.1344
1 Tesla xStock(TSLAX) към NOK
kr4,525.9676
1 Tesla xStock(TSLAX) към NZD
$778.1802
1 Tesla xStock(TSLAX) към PAB
B/.447.23
1 Tesla xStock(TSLAX) към PGK
K1,882.8383
1 Tesla xStock(TSLAX) към QAR
ر.ق1,627.9172
1 Tesla xStock(TSLAX) към RSD
дин.45,447.5126
1 Tesla xStock(TSLAX) към UZS
soʻm5,388,312.0137
1 Tesla xStock(TSLAX) към ALL
L37,482.3463
1 Tesla xStock(TSLAX) към ANG
ƒ800.5417
1 Tesla xStock(TSLAX) към AWG
ƒ800.5417
1 Tesla xStock(TSLAX) към BBD
$894.46
1 Tesla xStock(TSLAX) към BAM
KM751.3464
1 Tesla xStock(TSLAX) към BIF
Fr1,322,906.34
1 Tesla xStock(TSLAX) към BND
$581.399
1 Tesla xStock(TSLAX) към BSD
$447.23
1 Tesla xStock(TSLAX) към JMD
$71,851.9718
1 Tesla xStock(TSLAX) към KHR
1,796,102.5138
1 Tesla xStock(TSLAX) към KMF
Fr190,519.98
1 Tesla xStock(TSLAX) към LAK
9,722,391.1099
1 Tesla xStock(TSLAX) към LKR
රු136,306.7594
1 Tesla xStock(TSLAX) към MDL
L7,558.187
1 Tesla xStock(TSLAX) към MGA
Ar2,014,547.535
1 Tesla xStock(TSLAX) към MOP
P3,582.3123
1 Tesla xStock(TSLAX) към MVR
6,842.619
1 Tesla xStock(TSLAX) към MWK
MK776,440.4753
1 Tesla xStock(TSLAX) към MZN
MT28,577.997
1 Tesla xStock(TSLAX) към NPR
रु63,497.7154
1 Tesla xStock(TSLAX) към PYG
3,171,755.16
1 Tesla xStock(TSLAX) към RWF
Fr649,825.19
1 Tesla xStock(TSLAX) към SBD
$3,680.7029
1 Tesla xStock(TSLAX) към SCR
6,207.5524
1 Tesla xStock(TSLAX) към SRD
$17,218.355
1 Tesla xStock(TSLAX) към SVC
$3,913.2625
1 Tesla xStock(TSLAX) към SZL
L7,759.4405
1 Tesla xStock(TSLAX) към TMT
m1,565.305
1 Tesla xStock(TSLAX) към TND
د.ت1,313.51451
1 Tesla xStock(TSLAX) към TTD
$3,027.7471
1 Tesla xStock(TSLAX) към UGX
Sh1,558,149.32
1 Tesla xStock(TSLAX) към XAF
Fr254,026.64
1 Tesla xStock(TSLAX) към XCD
$1,207.521
1 Tesla xStock(TSLAX) към XOF
Fr254,026.64
1 Tesla xStock(TSLAX) към XPF
Fr46,064.69
1 Tesla xStock(TSLAX) към BWP
P6,010.7712
1 Tesla xStock(TSLAX) към BZD
$898.9323
1 Tesla xStock(TSLAX) към CVE
$42,616.5467
1 Tesla xStock(TSLAX) към DJF
Fr79,606.94
1 Tesla xStock(TSLAX) към DOP
$28,662.9707
1 Tesla xStock(TSLAX) към DZD
د.ج58,126.4831
1 Tesla xStock(TSLAX) към FJD
$1,010.7398
1 Tesla xStock(TSLAX) към GNF
Fr3,888,664.85
1 Tesla xStock(TSLAX) към GTQ
Q3,430.2541
1 Tesla xStock(TSLAX) към GYD
$93,658.9066
1 Tesla xStock(TSLAX) към ISK
kr55,903.75

Tesla xStock ресурс

За по-задълбочено разбиране на Tesla xStock, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Tesla xStock
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Tesla xStock

Колко струва Tesla xStock (TSLAX) днес?
Цената в реално време на TSLAX в USD е 447.23 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TSLAX към USD?
Текущата цена на TSLAX към USD е $ 447.23. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tesla xStock?
Пазарната капитализация за TSLAX е $ 41.59M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TSLAX?
Циркулиращото предлагане на TSLAX е 93.00K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TSLAX?
TSLAX постигна ATH цена от 474.6824248978316 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TSLAX?
TSLAX достигна ATL цена от 290.2836164741007 USD.
Какъв е обемът на търговията на TSLAX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TSLAX е $ 63.01K USD.
Ще се повиши ли TSLAX тази година?
TSLAX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TSLAX за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:13:23 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Tesla xStock (TSLAX)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

