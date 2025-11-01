БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Tesla днес е 451.37 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TSLAON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TSLAON в MEXC сега.Цената в реално време на Tesla днес е 451.37 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TSLAON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TSLAON в MEXC сега.

Повече за TSLAON

TSLAONценова информация

Какво представлява TSLAON

Официален уебсайт на TSLAON

Токеномика на TSLAON

TSLAON ценова прогноза

TSLAON История

Ръководство за закупуване за TSLAON

Конвертор на валута TSLAON във фиат

TSLAON спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Tesla Лого

Tesla цена(TSLAON)

1 TSLAON към USD - цена в реално време:

$451.42
$451.42$451.42
-0.58%1D
USD
Tesla (TSLAON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:44:56 (UTC+8)

Информация за цената за Tesla (TSLAON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 439.9
$ 439.9$ 439.9
24-часов нисък
$ 457.74
$ 457.74$ 457.74
24-часов висок

$ 439.9
$ 439.9$ 439.9

$ 457.74
$ 457.74$ 457.74

$ 473.8661895239948
$ 473.8661895239948$ 473.8661895239948

$ 329.3669085162907
$ 329.3669085162907$ 329.3669085162907

-0.67%

-0.58%

+3.47%

+3.47%

Цената в реално време за Tesla (TSLAON) е$ 451.37. През последните 24 часа TSLAON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 439.9 до най-висока стойност $ 457.74, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TSLAON е $ 473.8661895239948, а най-ниската цена за всички времена е $ 329.3669085162907.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TSLAON има промяна от -0.67% за последния час, -0.58% за 24 часа и +3.47% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tesla (TSLAON)

No.1479

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

$ 61.30K
$ 61.30K$ 61.30K

$ 4.49M
$ 4.49M$ 4.49M

9.95K
9.95K 9.95K

9,946.37750756
9,946.37750756 9,946.37750756

ETH

Текущата пазарна капитализация на Tesla е $ 4.49M, като 24-часовият обем на търговията е $ 61.30K. Циркулиращото предлагане на TSLAON е 9.95K, като общото предлагане е 9946.37750756. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 4.49M.

История на цените за Tesla (TSLAON) USD

Проследете промените в цените за Tesla днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -2.6335-0.58%
30 дни$ -4.92-1.08%
60 дни$ +171.37+61.20%
90 дни$ +171.37+61.20%
Tesla Промяна на цената днес

Днес TSLAON регистрира промяна от $ -2.6335 (-0.58%), отразяваща последната му пазарна активност.

Tesla 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -4.92 (-1.08%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Tesla 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TSLAON отбеляза промяна на $ +171.37 (+61.20%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Tesla 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +171.37 (+61.20%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Tesla (TSLAON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Tesla сега.

Какво е Tesla (TSLAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Tesla се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Tesla инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TSLAON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Tesla в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Tesla купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Tesla (USD)

Колко ще струва Tesla (TSLAON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tesla (TSLAON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tesla.

Проверете прогнозата за цената за Tesla сега!

Токеномика на Tesla (TSLAON)

Разбирането на токеномиката на Tesla (TSLAON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TSLAON сега!

Как да купя Tesla (TSLAON)

Търсите как да купите Tesla? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Tesla от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TSLAON към местни валути

1 Tesla(TSLAON) към VND
11,877,801.55
1 Tesla(TSLAON) към AUD
A$686.0824
1 Tesla(TSLAON) към GBP
343.0412
1 Tesla(TSLAON) към EUR
388.1782
1 Tesla(TSLAON) към USD
$451.37
1 Tesla(TSLAON) към MYR
RM1,891.2403
1 Tesla(TSLAON) към TRY
18,975.5948
1 Tesla(TSLAON) към JPY
¥69,510.98
1 Tesla(TSLAON) към ARS
ARS$653,209.1229
1 Tesla(TSLAON) към RUB
36,470.696
1 Tesla(TSLAON) към INR
40,077.1423
1 Tesla(TSLAON) към IDR
Rp7,522,830.3242
1 Tesla(TSLAON) към PHP
26,495.419
1 Tesla(TSLAON) към EGP
￡E.21,322.7188
1 Tesla(TSLAON) към BRL
R$2,423.8569
1 Tesla(TSLAON) към CAD
C$631.918
1 Tesla(TSLAON) към BDT
55,211.5784
1 Tesla(TSLAON) към NGN
653,209.1229
1 Tesla(TSLAON) към COP
$1,742,739.57
1 Tesla(TSLAON) към ZAR
R.7,817.7284
1 Tesla(TSLAON) към UAH
18,934.9715
1 Tesla(TSLAON) към TZS
T.Sh.1,111,746.8785
1 Tesla(TSLAON) към VES
Bs99,752.77
1 Tesla(TSLAON) към CLP
$425,190.54
1 Tesla(TSLAON) към PKR
Rs126,785.3193
1 Tesla(TSLAON) към KZT
239,199.0178
1 Tesla(TSLAON) към THB
฿14,610.8469
1 Tesla(TSLAON) към TWD
NT$13,884.1412
1 Tesla(TSLAON) към AED
د.إ1,656.5279
1 Tesla(TSLAON) към CHF
Fr361.096
1 Tesla(TSLAON) към HKD
HK$3,507.1449
1 Tesla(TSLAON) към AMD
֏172,739.299
1 Tesla(TSLAON) към MAD
.د.م4,175.1725
1 Tesla(TSLAON) към MXN
$8,372.9135
1 Tesla(TSLAON) към SAR
ريال1,692.6375
1 Tesla(TSLAON) към ETB
Br69,610.2814
1 Tesla(TSLAON) към KES
KSh58,312.4903
1 Tesla(TSLAON) към JOD
د.أ320.02133
1 Tesla(TSLAON) към PLN
1,665.5553
1 Tesla(TSLAON) към RON
лв1,986.028
1 Tesla(TSLAON) към SEK
kr4,283.5013
1 Tesla(TSLAON) към BGN
лв762.8153
1 Tesla(TSLAON) към HUF
Ft151,768.6488
1 Tesla(TSLAON) към CZK
9,519.3933
1 Tesla(TSLAON) към KWD
د.ك138.11922
1 Tesla(TSLAON) към ILS
1,466.9525
1 Tesla(TSLAON) към BOB
Bs3,118.9667
1 Tesla(TSLAON) към AZN
767.329
1 Tesla(TSLAON) към TJS
SM4,157.1177
1 Tesla(TSLAON) към GEL
1,223.2127
1 Tesla(TSLAON) към AOA
Kz413,721.2283
1 Tesla(TSLAON) към BHD
.د.ب169.71512
1 Tesla(TSLAON) към BMD
$451.37
1 Tesla(TSLAON) към DKK
kr2,920.3639
1 Tesla(TSLAON) към HNL
L11,880.0584
1 Tesla(TSLAON) към MUR
20,645.6638
1 Tesla(TSLAON) към NAD
$7,799.6736
1 Tesla(TSLAON) към NOK
kr4,567.8644
1 Tesla(TSLAON) към NZD
$785.3838
1 Tesla(TSLAON) към PAB
B/.451.37
1 Tesla(TSLAON) към PGK
K1,900.2677
1 Tesla(TSLAON) към QAR
ر.ق1,642.9868
1 Tesla(TSLAON) към RSD
дин.45,859.192
1 Tesla(TSLAON) към UZS
soʻm5,438,191.5203
1 Tesla(TSLAON) към ALL
L37,829.3197
1 Tesla(TSLAON) към ANG
ƒ807.9523
1 Tesla(TSLAON) към AWG
ƒ807.9523
1 Tesla(TSLAON) към BBD
$902.74
1 Tesla(TSLAON) към BAM
KM758.3016
1 Tesla(TSLAON) към BIF
Fr1,335,152.46
1 Tesla(TSLAON) към BND
$586.781
1 Tesla(TSLAON) към BSD
$451.37
1 Tesla(TSLAON) към JMD
$72,517.1042
1 Tesla(TSLAON) към KHR
1,812,729.0022
1 Tesla(TSLAON) към KMF
Fr192,283.62
1 Tesla(TSLAON) към LAK
9,812,391.1081
1 Tesla(TSLAON) към LKR
රු137,568.5486
1 Tesla(TSLAON) към MDL
L7,628.153
1 Tesla(TSLAON) към MGA
Ar2,033,196.165
1 Tesla(TSLAON) към MOP
P3,615.4737
1 Tesla(TSLAON) към MVR
6,905.961
1 Tesla(TSLAON) към MWK
MK783,627.9707
1 Tesla(TSLAON) към MZN
MT28,842.543
1 Tesla(TSLAON) към NPR
रु64,085.5126
1 Tesla(TSLAON) към PYG
3,201,116.04
1 Tesla(TSLAON) към RWF
Fr655,840.61
1 Tesla(TSLAON) към SBD
$3,714.7751
1 Tesla(TSLAON) към SCR
6,305.6389
1 Tesla(TSLAON) към SRD
$17,377.745
1 Tesla(TSLAON) към SVC
$3,949.4875
1 Tesla(TSLAON) към SZL
L7,831.2695
1 Tesla(TSLAON) към TMT
m1,579.795
1 Tesla(TSLAON) към TND
د.ت1,325.67369
1 Tesla(TSLAON) към TTD
$3,055.7749
1 Tesla(TSLAON) към UGX
Sh1,572,573.08
1 Tesla(TSLAON) към XAF
Fr256,378.16
1 Tesla(TSLAON) към XCD
$1,218.699
1 Tesla(TSLAON) към XOF
Fr256,378.16
1 Tesla(TSLAON) към XPF
Fr46,491.11
1 Tesla(TSLAON) към BWP
P6,066.4128
1 Tesla(TSLAON) към BZD
$907.2537
1 Tesla(TSLAON) към CVE
$43,011.0473
1 Tesla(TSLAON) към DJF
Fr80,343.86
1 Tesla(TSLAON) към DOP
$28,928.3033
1 Tesla(TSLAON) към DZD
د.ج58,655.5315
1 Tesla(TSLAON) към FJD
$1,020.0962
1 Tesla(TSLAON) към GNF
Fr3,924,662.15
1 Tesla(TSLAON) към GTQ
Q3,462.0079
1 Tesla(TSLAON) към GYD
$94,525.9054
1 Tesla(TSLAON) към ISK
kr56,421.25

Tesla ресурс

За по-задълбочено разбиране на Tesla, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Tesla
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Tesla

Колко струва Tesla (TSLAON) днес?
Цената в реално време на TSLAON в USD е 451.37 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TSLAON към USD?
Текущата цена на TSLAON към USD е $ 451.37. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tesla?
Пазарната капитализация за TSLAON е $ 4.49M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TSLAON?
Циркулиращото предлагане на TSLAON е 9.95K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TSLAON?
TSLAON постигна ATH цена от 473.8661895239948 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TSLAON?
TSLAON достигна ATL цена от 329.3669085162907 USD.
Какъв е обемът на търговията на TSLAON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TSLAON е $ 61.30K USD.
Ще се повиши ли TSLAON тази година?
TSLAON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TSLAON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:44:56 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Tesla (TSLAON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор TSLAON-към-USD

Сума

TSLAON
TSLAON
USD
USD

1 TSLAON = 451.37 USD

Търговия на TSLAON

TSLAON/USDT
$451.42
$451.42$451.42
-0.51%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,715.70
$109,715.70$109,715.70

-0.45%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,850.72
$3,850.72$3,850.72

-0.26%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.03359
$0.03359$0.03359

+4.38%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,850.72
$3,850.72$3,850.72

-0.26%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,715.70
$109,715.70$109,715.70

-0.45%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.32
$186.32$186.32

-0.97%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5162
$2.5162$2.5162

-0.30%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,081.09
$1,081.09$1,081.09

-0.30%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000768
$0.0000768$0.0000768

+53.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09229
$0.09229$0.09229

+822.90%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00061
$0.00061$0.00061

+238.88%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000450
$0.000450$0.000450

+125.00%

DEGENFI Лого

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000004297
$0.000000004297$0.000000004297

+58.44%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000090
$0.00000090$0.00000090

+40.62%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0032
$0.0032$0.0032

+28.00%