Токеномика на Tron (TRX)
Информация за Tron (TRX)
"ТРОН: Децентрализиране на уеба ТРОН е посветен на изграждането на инфраструктурата за истински децентрализиран Интернет. Протоколът на ТРОН, един от най-големите блокчейн базирани операционни системи в света, които предлагат скалуруемост, висока наличност и поддръжка на компютърна мощност с висок пропускателен капацитет (HTC), който служи като основа за всички децентрализирани приложения в екосистемата на ТРОН. Той също така осигурява по-добра съвместимост за Ethereum смарт договори чрез иновативна, плъгинг смарт договорна платформа. От 24-ти юли 2018 г., ТРОН придоби компанията BitTorrent Inc., която е интернет технологична компания, базирана в Сан Франциско. Тя проектира разпределени технологии, които мащабиращо увеличават ефективността, пазят интелигенцията на ръба и държат създатели и потребители под контрола на съдържанието и данните си. Повече от 170 милиона души използват разработките на BitTorrent Inc. всеки месец. Нейните протоколи пренасят до 40% от интернет трафика на света всеки ден. Сега ТРОН е една от най-големите блокчейн базирани операционни системи в света с над 100 милиона потребители."
Токеномика и анализ на цената за Tron (TRX)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tron (TRX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на Tron (TRX)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените TRX. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Overview
TRON (TRX) is the native token of the TRON blockchain, an EVM-compatible Layer-1 network utilizing Delegated Proof-of-Stake (DPoS) for consensus. TRX is central to the network’s operation, serving as a medium of exchange, resource acquisition, and incentive mechanism.
Issuance Mechanism
-
Initial Issuance:
TRX was initially distributed via a public ICO and private sales, with all major allocations unlocked at the Token Generation Event (TGE) on September 13, 2017. There is no ongoing inflation; in fact, TRON transitioned to a deflationary model after April 2021, with periodic token burns.
-
Issuance Table:
|Allocation Recipient
|Allocation %
|Unlock Mechanism
|Unlock Date
|Amount Unlocked (TRX)
|Description
|ICO Investors
|40%
|Cliff
|2017-09-13
|34,486,822,448
|Unlocked at TGE
|Tron Foundation
|34.3%
|Cliff
|2017-09-13
|29,572,450,249
|Incentives and rewards, unlocked at TGE
|Private Sales
|15.75%
|Cliff
|2017-09-13
|13,536,077,811
|Unlocked at TGE
|Peiwo Huanle Co.
|10%
|Cliff
|2017-09-13
|8,621,705,612
|Unlocked at TGE
- Unlocking:
All major allocations were unlocked instantly at TGE (cliff unlock), with no vesting or gradual release schedules.
Allocation Mechanism
-
Distribution:
- 40% to ICO investors
- 34.3% to the Tron Foundation (for incentives and rewards)
- 15.75% to private sale participants
- 10% to Peiwo Huanle Co.
-
Concentration:
As of December 2024, the top 10 wallet addresses control ~42.39% of the total TRX supply, with the largest being the JustLend DAO contract (~14.35%).
Usage and Incentive Mechanism
-
Resource Acquisition:
- TRX is used to acquire bandwidth and energy, which are required to execute transactions and smart contracts.
- Bandwidth is consumed based on transaction size; energy is consumed based on computational complexity.
- Users can stake TRX to receive daily bandwidth and energy allocations, or burn TRX to pay for additional resources.
-
Medium of Exchange:
- TRX is used for payments, DEX trading, and as a settlement token across the TRON ecosystem.
-
Staking and Delegation:
- Users can stake TRX to vote for Super Representatives (SRs), who produce blocks and secure the network.
- Stakers receive rewards from block production and transaction fees, distributed by SRs.
-
Deflationary Model:
- Since April 2021, TRX has been deflationary, with periodic token burns reducing total supply.
Locking Mechanism
-
Staking Lock:
- TRX staked for bandwidth or energy is locked for a minimum of 3 days.
- Delegated TRX for voting is also subject to a 3-day lock period before it can be unstaked.
-
No Vesting:
- All initial allocations were unlocked at TGE; there is no ongoing vesting or scheduled unlocks for the original supply.
Unlocking Time
- All major allocations were unlocked at TGE (September 13, 2017).
- No future unlocks are scheduled for the original supply.
- Staked TRX can be unstaked after a 3-day lock period.
Economic and Network Metrics (as of July 2025)
|Metric
|Value
|Circulating Supply
|~94.99B TRX
|Market Cap
|$22.7B
|Active Addresses (daily)
|2,638,677
|Daily Transactions
|9,286,143
|Average Transaction Fee (USD)
|$1.34
|Stablecoin Supply (USD)
|$81.7B
|Staking Participation
|~45-50% of supply
Summary Table: TRON Tokenomics
|Aspect
|Details
|Issuance
|All at TGE (2017-09-13), no ongoing inflation, deflationary since 2021
|Allocation
|ICO (40%), Foundation (34.3%), Private Sale (15.75%), Peiwo Huanle Co. (10%)
|Usage
|Resource acquisition (bandwidth/energy), payments, DEX, staking, governance
|Incentives
|Staking rewards, block production, transaction fees
|Locking
|3-day lock for staked TRX
|Unlocking
|All initial allocations unlocked at TGE; staked TRX unlocks after 3 days
Key Insights
- TRON’s tokenomics are straightforward: All major allocations were unlocked at launch, with no vesting or future unlocks for the original supply.
- Deflationary pressure is maintained through periodic burns, and staking is incentivized via network rewards.
- Resource model (bandwidth/energy) and staking are central to TRX’s utility and network security.
- High staking participation and a large stablecoin ecosystem highlight TRON’s active user base and DeFi focus.
For further details on TRON’s consensus, staking, and resource models, refer to the official TRON documentation and TRON Resource Model.
Токеномика на Tron (TRX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Tron (TRX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой TRX токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой TRX токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRX, разгледайте цената в реално време на токените TRX!
