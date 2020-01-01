Токеномика на Truth Network (TRUU) Открийте ключова информация за Truth Network (TRUU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Truth Network (TRUU) $TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes. Официален уебсайт: https://truth-network.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 Купете TRUU сега!

Токеномика и анализ на цената за Truth Network (TRUU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Truth Network (TRUU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11,21M $ 11,21M $ 11,21M Общо предлагане: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркулиращо предлагане: $ 12,15B $ 12,15B $ 12,15B FDV (оценка при пълна реализация): $ 92,30M $ 92,30M $ 92,30M Рекорд за всички времена: $ 0,006063 $ 0,006063 $ 0,006063 Най-ниска стойност за целия период: $ 0,000458630071505494 $ 0,000458630071505494 $ 0,000458630071505494 Текуща цена: $ 0,000923 $ 0,000923 $ 0,000923 Научете повече за цената на Truth Network (TRUU)

Токеномика на Truth Network (TRUU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Truth Network (TRUU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRUU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRUU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUU, разгледайте цената в реално време на токените TRUU!

