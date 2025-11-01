БорсаDEX+
Цената в реално време на Swarm Network днес е 0.01268 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TRUTH към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TRUTH в MEXC сега.

Повече за TRUTH

TRUTHценова информация

Какво представлява TRUTH

Бяла книга TRUTH

Официален уебсайт на TRUTH

Токеномика на TRUTH

TRUTH ценова прогноза

TRUTH История

Ръководство за закупуване за TRUTH

Конвертор на валута TRUTH във фиат

TRUTH спот

TRUTH USDT-M фючърси

Swarm Network Лого

Swarm Network цена(TRUTH)

1 TRUTH към USD - цена в реално време:

$0.01268
-0.23%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:44:48 (UTC+8)

Информация за цената за Swarm Network (TRUTH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.01257
24-часов нисък
$ 0.01428
24-часов висок

$ 0.01257
$ 0.01428
$ 0.020167043509271197
$ 0.010282833131671878
-0.87%

-0.22%

-12.56%

-12.56%

Цената в реално време за Swarm Network (TRUTH) е$ 0.01268. През последните 24 часа TRUTH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01257 до най-висока стойност $ 0.01428, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TRUTH е $ 0.020167043509271197, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.010282833131671878.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TRUTH има промяна от -0.87% за последния час, -0.22% за 24 часа и -12.56% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Swarm Network (TRUTH)

No.702

$ 26.44M
$ 149.08K
$ 126.80M
2.09B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.85%

SUI

Текущата пазарна капитализация на Swarm Network е $ 26.44M, като 24-часовият обем на търговията е $ 149.08K. Циркулиращото предлагане на TRUTH е 2.09B, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 126.80M.

История на цените за Swarm Network (TRUTH) USD

Проследете промените в цените за Swarm Network днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000292-0.22%
30 дни$ -0.00129-9.24%
60 дни$ +0.00768+153.60%
90 дни$ +0.00768+153.60%
Swarm Network Промяна на цената днес

Днес TRUTH регистрира промяна от $ -0.0000292 (-0.22%), отразяваща последната му пазарна активност.

Swarm Network 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00129 (-9.24%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Swarm Network 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TRUTH отбеляза промяна на $ +0.00768 (+153.60%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Swarm Network 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.00768 (+153.60%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Swarm Network (TRUTH) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Swarm Network сега.

Какво е Swarm Network (TRUTH)

A Multi-Agent Collaboration Framework that enables decentralized, autonomous collaboration between AI-Agent Clusters at scale. Our platform provides no-code tools for creating, managing, and scaling intelligent agents and clusters that work together to perform tasks, lowering the barrier to entry for anyone looking to harness the power of AI agents.

Swarm Network се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Swarm Network инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TRUTH наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Swarm Network в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Swarm Network купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Swarm Network (USD)

Колко ще струва Swarm Network (TRUTH) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Swarm Network (TRUTH) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Swarm Network.

Проверете прогнозата за цената за Swarm Network сега!

Токеномика на Swarm Network (TRUTH)

Разбирането на токеномиката на Swarm Network (TRUTH) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TRUTH сега!

Как да купя Swarm Network (TRUTH)

Търсите как да купите Swarm Network? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Swarm Network от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TRUTH към местни валути

Swarm Network ресурс

За по-задълбочено разбиране на Swarm Network, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Swarm Network
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Swarm Network

Колко струва Swarm Network (TRUTH) днес?
Цената в реално време на TRUTH в USD е 0.01268 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TRUTH към USD?
Текущата цена на TRUTH към USD е $ 0.01268. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Swarm Network?
Пазарната капитализация за TRUTH е $ 26.44M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TRUTH?
Циркулиращото предлагане на TRUTH е 2.09B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TRUTH?
TRUTH постигна ATH цена от 0.020167043509271197 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TRUTH?
TRUTH достигна ATL цена от 0.010282833131671878 USD.
Какъв е обемът на търговията на TRUTH?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TRUTH е $ 149.08K USD.
Ще се повиши ли TRUTH тази година?
TRUTH може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TRUTH за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Swarm Network (TRUTH)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

