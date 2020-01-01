Токеномика на Trust The Process (TRUST) Открийте ключова информация за Trust The Process (TRUST), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Trust The Process (TRUST) Trust The Process is a meme coin on the Solana chain. Официален уебсайт: https://www.trust.frl/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/EqeEBGHQhQy6SqeaJcnqAsNs3qaG19sdF89Xsarpump Купете TRUST сега!

Токеномика и анализ на цената за Trust The Process (TRUST) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Trust The Process (TRUST), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 572.60K $ 572.60K $ 572.60K Рекорд за всички времена: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000497678452272443 $ 0.000497678452272443 $ 0.000497678452272443 Текуща цена: $ 0.0005726 $ 0.0005726 $ 0.0005726 Научете повече за цената на Trust The Process (TRUST)

Токеномика на Trust The Process (TRUST): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Trust The Process (TRUST) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRUST токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRUST токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUST, разгледайте цената в реално време на токените TRUST!

Как да купя TRUST Интересувате се да добавите Trust The Process (TRUST) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TRUST, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TRUST в MEXC сега!

История на цените на Trust The Process (TRUST) Анализирането на историята на цените на TRUST помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TRUST сега!

Прогноза за цената за TRUST Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRUST? Нашата страница за прогноза за цената TRUST съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRUST сега!

