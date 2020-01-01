Токеномика на TRUF.Network (TRUF) Открийте ключова информация за TRUF.Network (TRUF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TRUF.Network (TRUF) Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Официален уебсайт: https://truf.network/ Бяла книга: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Изследовател на блокове: https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7 Купете TRUF сега!

Токеномика и анализ на цената за TRUF.Network (TRUF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TRUF.Network (TRUF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 367.02M $ 367.02M $ 367.02M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.43M $ 20.43M $ 20.43M Рекорд за всички времена: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 Текуща цена: $ 0.02043 $ 0.02043 $ 0.02043 Научете повече за цената на TRUF.Network (TRUF)

Токеномика на TRUF.Network (TRUF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TRUF.Network (TRUF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRUF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRUF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRUF, разгледайте цената в реално време на токените TRUF!

Как да купя TRUF Интересувате се да добавите TRUF.Network (TRUF) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TRUF, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TRUF в MEXC сега!

История на цените на TRUF.Network (TRUF) Анализирането на историята на цените на TRUF помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TRUF сега!

Прогноза за цената за TRUF Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRUF? Нашата страница за прогноза за цената TRUF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRUF сега!

