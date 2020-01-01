Токеномика на TrueFiToken (TRU) Открийте ключова информация за TrueFiToken (TRU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TrueFiToken (TRU) TrueFi is the DeFi protocol launched by TrustToken for unsecured lending, and TRU is a native token used for loan pledge and voting. TrustNetwork is a digital asset conversion platform that allows anyone to create liquidity and partial ownership of assets, and provide insurance and auditing for their asset holders. Официален уебсайт: https://truefi.io/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4c19596f5aaff459fa38b0f7ed92f11ae6543784 Купете TRU сега!

Токеномика и анализ на цената за TrueFiToken (TRU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TrueFiToken (TRU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 44.07M $ 44.07M $ 44.07M Общо предлагане: $ 1.45B $ 1.45B $ 1.45B Циркулиращо предлагане: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (оценка при пълна реализация): $ 48.07M $ 48.07M $ 48.07M Рекорд за всички времена: $ 1.0626 $ 1.0626 $ 1.0626 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 $ 0.02315175652400417 Текуща цена: $ 0.03315 $ 0.03315 $ 0.03315 Научете повече за цената на TrueFiToken (TRU)

Токеномика на TrueFiToken (TRU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TrueFiToken (TRU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRU, разгледайте цената в реално време на токените TRU!

Как да купя TRU Интересувате се да добавите TrueFiToken (TRU) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TRU, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TRU в MEXC сега!

История на цените на TrueFiToken (TRU) Анализирането на историята на цените на TRU помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TRU сега!

Прогноза за цената за TRU Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRU? Нашата страница за прогноза за цената TRU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRU сега!

