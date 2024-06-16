Токеномика на TRUST AI (TRT)
Информация за TRUST AI (TRT)
Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape.
Токеномика и анализ на цената за TRUST AI (TRT)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TRUST AI (TRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на TRUST AI (TRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на TRUST AI (TRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой TRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой TRT токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRT, разгледайте цената в реално време на токените TRT!
История на цените на TRUST AI (TRT)
Анализирането на историята на цените на TRT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за TRT
Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRT? Нашата страница за прогноза за цената TRT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
