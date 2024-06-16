Токеномика на TRUST AI (TRT) Открийте ключова информация за TRUST AI (TRT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TRUST AI (TRT) Trust AI is an innovative blockchain platform designed to revolutionize decentralized ecosystems by integrating AI-driven solutions. With a focus on no-code tools, seamless smart contract creation, and scalable technology, Trust AI empowers individuals and businesses to adopt blockchain with ease. The platform’s advanced features include a secure blockchain, decentralized exchange (DEX), NFT creation tools, and cross-chain compatibility, all aimed at enhancing accessibility, security, and efficiency in the Web3 landscape. Официален уебсайт: https://trust-ai.io/ Бяла книга: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf Изследовател на блокове: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44 Купете TRT сега!

Токеномика и анализ на цената за TRUST AI (TRT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TRUST AI (TRT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 3.80M $ 3.80M $ 3.80M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 12 $ 12 $ 12 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 $ 0.004986070176975496 Текуща цена: $ 0.5833 $ 0.5833 $ 0.5833 Научете повече за цената на TRUST AI (TRT)

Токеномика на TRUST AI (TRT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TRUST AI (TRT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRT, разгледайте цената в реално време на токените TRT!

Как да купя TRT Интересувате се да добавите TRUST AI (TRT) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TRT, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TRT в MEXC сега!

История на цените на TRUST AI (TRT) Анализирането на историята на цените на TRT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TRT сега!

Прогноза за цената за TRT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRT? Нашата страница за прогноза за цената TRT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRT сега!

