Токеномика на TROLL (TROLLSOL) Открийте ключова информация за TROLL (TROLLSOL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TROLL (TROLLSOL) $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. Официален уебсайт: https://trololol.io Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 Купете TROLLSOL сега!

Токеномика и анализ на цената за TROLL (TROLLSOL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TROLL (TROLLSOL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 152.45M $ 152.45M $ 152.45M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 152.60M $ 152.60M $ 152.60M Рекорд за всички времена: $ 0.20936 $ 0.20936 $ 0.20936 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 Текуща цена: $ 0.152601 $ 0.152601 $ 0.152601 Научете повече за цената на TROLL (TROLLSOL)

Токеномика на TROLL (TROLLSOL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TROLL (TROLLSOL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TROLLSOL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TROLLSOL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TROLLSOL, разгледайте цената в реално време на токените TROLLSOL!

Как да купя TROLLSOL Интересувате се да добавите TROLL (TROLLSOL) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TROLLSOL, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TROLLSOL в MEXC сега!

История на цените на TROLL (TROLLSOL) Анализирането на историята на цените на TROLLSOL помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TROLLSOL сега!

Прогноза за цената за TROLLSOL Искате ли да знаете какъв път може да поеме TROLLSOL? Нашата страница за прогноза за цената TROLLSOL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TROLLSOL сега!

