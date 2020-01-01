Токеномика на Tri Sigma (TRISIG) Открийте ключова информация за Tri Sigma (TRISIG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tri Sigma (TRISIG) Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market. Официален уебсайт: https://trisigma.ai/ Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1xu6GCettNkktXiXwb1GhVCTwotpRijXlsnvQ1rIShas/edit?tab=t.0 Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/BLDiYcvm3CLcgZ7XUBPgz6idSAkNmWY6MBbm8Xpjpump Купете TRISIG сега!

Токеномика и анализ на цената за Tri Sigma (TRISIG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tri Sigma (TRISIG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 652.97K $ 652.97K $ 652.97K Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.09531 $ 0.09531 $ 0.09531 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 $ 0.000130744931900812 Текуща цена: $ 0.000653 $ 0.000653 $ 0.000653 Научете повече за цената на Tri Sigma (TRISIG)

Токеномика на Tri Sigma (TRISIG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tri Sigma (TRISIG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRISIG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRISIG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRISIG, разгледайте цената в реално време на токените TRISIG!

Как да купя TRISIG Интересувате се да добавите Tri Sigma (TRISIG) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TRISIG, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TRISIG в MEXC сега!

История на цените на Tri Sigma (TRISIG) Анализирането на историята на цените на TRISIG помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TRISIG сега!

Прогноза за цената за TRISIG Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRISIG? Нашата страница за прогноза за цената TRISIG съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRISIG сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!