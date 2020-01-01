Токеномика на Tren Finance (TREN) Открийте ключова информация за Tren Finance (TREN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tren Finance (TREN) Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history. Официален уебсайт: https://www.tren.finance/ Бяла книга: https://docs.tren.finance/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0x45bc451818502c45b7e9f628b9e1a72247f891b5 Купете TREN сега!

Токеномика и анализ на цената за Tren Finance (TREN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tren Finance (TREN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: -- -- -- Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: -- -- -- FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Най-ниска стойност за целия период: -- -- -- Текуща цена: $ 0.0002511 $ 0.0002511 $ 0.0002511 Научете повече за цената на Tren Finance (TREN)

Токеномика на Tren Finance (TREN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tren Finance (TREN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TREN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TREN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TREN, разгледайте цената в реално време на токените TREN!

История на цените на Tren Finance (TREN) Анализирането на историята на цените на TREN помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TREN сега!

Прогноза за цената за TREN Искате ли да знаете какъв път може да поеме TREN? Нашата страница за прогноза за цената TREN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TREN сега!

