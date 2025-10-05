Цената в реално време на Tren Finance днес е 0.00007456 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TREN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TREN в MEXC сега.Цената в реално време на Tren Finance днес е 0.00007456 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TREN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TREN в MEXC сега.

Tren Finance цена(TREN)

$0.00007459
-0.70%1D
USD
Tren Finance (TREN) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:36:43 (UTC+8)

Информация за цената за Tren Finance (TREN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00007329
24-часов нисък
$ 0.00007542
24-часов висок

$ 0.00007329
$ 0.00007542
--
--
-1.01%

-0.70%

-14.20%

-14.20%

Цената в реално време за Tren Finance (TREN) е$ 0.00007456. През последните 24 часа TREN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00007329 до най-висока стойност $ 0.00007542, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TREN е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TREN има промяна от -1.01% за последния час, -0.70% за 24 часа и -14.20% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Tren Finance (TREN)

$ 56.16K
$ 74.56K
--
1,000,000,000
BASE

Текущата пазарна капитализация на Tren Finance е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 56.16K. Циркулиращото предлагане на TREN е --, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 74.56K.

История на цените за Tren Finance (TREN) USD

Проследете промените в цените за Tren Finance днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0000005258-0.70%
30 дни$ -0.00007494-50.13%
60 дни$ -0.00018184-70.93%
90 дни$ -0.00492544-98.51%
Tren Finance Промяна на цената днес

Днес TREN регистрира промяна от $ -0.0000005258 (-0.70%), отразяваща последната му пазарна активност.

Tren Finance 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00007494 (-50.13%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Tren Finance 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TREN отбеляза промяна на $ -0.00018184 (-70.93%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Tren Finance 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00492544 (-98.51%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Tren Finance (TREN) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Tren Finance сега.

Какво е Tren Finance (TREN)

Tren Finance is the first fully autonomous AI stablecoin borrowing protocol where 20+ specialized AI agents manage all operations without human intervention, enabling borrowing against LP tokens, money market deposits, and restaked positions to unlock billions in idle liquidity. Tren’s peer-to-agent loan model, Malone, allows users to borrow directly with personalized terms, providing instant loans against any on-chain asset including NFTs, vested tokens, and newly launched assets with personalized terms based on user history.

Tren Finance се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Tren Finance инвестиции.

Освен това можете:
- Проверете TREN наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Tren Finance в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Tren Finance купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Tren Finance (USD)

Колко ще струва Tren Finance (TREN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Tren Finance (TREN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Tren Finance.

Проверете прогнозата за цената за Tren Finance сега!

Токеномика на Tren Finance (TREN)

Разбирането на токеномиката на Tren Finance (TREN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TREN сега!

Как да купя Tren Finance (TREN)

Търсите как да купите Tren Finance? Процесът е лесен и безпроблемен!

TREN към местни валути

1 Tren Finance(TREN) към VND
1.9620464
1 Tren Finance(TREN) към AUD
A$0.0001125856
1 Tren Finance(TREN) към GBP
0.0000544288
1 Tren Finance(TREN) към EUR
0.000063376
1 Tren Finance(TREN) към USD
$0.00007456
1 Tren Finance(TREN) към MYR
RM0.000313152
1 Tren Finance(TREN) към TRY
0.0030875296
1 Tren Finance(TREN) към JPY
¥0.01096032
1 Tren Finance(TREN) към ARS
ARS$0.10621072
1 Tren Finance(TREN) към RUB
0.0061295776
1 Tren Finance(TREN) към INR
0.0066157088
1 Tren Finance(TREN) към IDR
Rp1.2426661696
1 Tren Finance(TREN) към KRW
0.105014032
1 Tren Finance(TREN) към PHP
0.004317024
1 Tren Finance(TREN) към EGP
￡E.0.0035587488
1 Tren Finance(TREN) към BRL
R$0.0003974048
1 Tren Finance(TREN) към CAD
C$0.0001036384
1 Tren Finance(TREN) към BDT
0.009070224
1 Tren Finance(TREN) към NGN
0.1091647872
1 Tren Finance(TREN) към COP
$0.290116688
1 Tren Finance(TREN) към ZAR
R.0.0012839232
1 Tren Finance(TREN) към UAH
0.0030748544
1 Tren Finance(TREN) към TZS
T.Sh.0.18319392
1 Tren Finance(TREN) към VES
Bs0.0137936
1 Tren Finance(TREN) към CLP
$0.07150304
1 Tren Finance(TREN) към PKR
Rs0.0209729824
1 Tren Finance(TREN) към KZT
0.0408096704
1 Tren Finance(TREN) към THB
฿0.0024135072
1 Tren Finance(TREN) към TWD
NT$0.0022696064
1 Tren Finance(TREN) към AED
د.إ0.0002736352
1 Tren Finance(TREN) към CHF
Fr0.0000589024
1 Tren Finance(TREN) към HKD
HK$0.0005793312
1 Tren Finance(TREN) към AMD
֏0.0285669184
1 Tren Finance(TREN) към MAD
.د.م0.0006777504
1 Tren Finance(TREN) към MXN
$0.0013711584
1 Tren Finance(TREN) към SAR
ريال0.0002788544
1 Tren Finance(TREN) към ETB
Br0.0108179104
1 Tren Finance(TREN) към KES
KSh0.0096286784
1 Tren Finance(TREN) към JOD
د.أ0.00005286304
1 Tren Finance(TREN) към PLN
0.0002699072
1 Tren Finance(TREN) към RON
лв0.0003228448
1 Tren Finance(TREN) към SEK
kr0.0006986272
1 Tren Finance(TREN) към BGN
лв0.0001237696
1 Tren Finance(TREN) към HUF
Ft0.0246883072
1 Tren Finance(TREN) към CZK
0.0015404096
1 Tren Finance(TREN) към KWD
د.ك0.00002281536
1 Tren Finance(TREN) към ILS
0.000246048
1 Tren Finance(TREN) към BOB
Bs0.000514464
1 Tren Finance(TREN) към AZN
0.000126752
1 Tren Finance(TREN) към TJS
SM0.0006941536
1 Tren Finance(TREN) към GEL
0.0002028032
1 Tren Finance(TREN) към AOA
Kz0.0683409504
1 Tren Finance(TREN) към BHD
.د.ب0.00002803456
1 Tren Finance(TREN) към BMD
$0.00007456
1 Tren Finance(TREN) към DKK
kr0.0004742016
1 Tren Finance(TREN) към HNL
L0.001949744
1 Tren Finance(TREN) към MUR
0.0033783136
1 Tren Finance(TREN) към NAD
$0.0012846688
1 Tren Finance(TREN) към NOK
kr0.0007426176
1 Tren Finance(TREN) към NZD
$0.0001274976
1 Tren Finance(TREN) към PAB
B/.0.00007456
1 Tren Finance(TREN) към PGK
K0.00031688
1 Tren Finance(TREN) към QAR
ر.ق0.0002713984
1 Tren Finance(TREN) към RSD
дин.0.007441088
1 Tren Finance(TREN) към UZS
soʻm0.8983130464
1 Tren Finance(TREN) към ALL
L0.0061429984
1 Tren Finance(TREN) към ANG
ƒ0.0001334624
1 Tren Finance(TREN) към AWG
ƒ0.000134208
1 Tren Finance(TREN) към BBD
$0.00014912
1 Tren Finance(TREN) към BAM
KM0.0001237696
1 Tren Finance(TREN) към BIF
Fr0.21928096
1 Tren Finance(TREN) към BND
$0.0000954368
1 Tren Finance(TREN) към BSD
$0.00007456
1 Tren Finance(TREN) към JMD
$0.0119713536
1 Tren Finance(TREN) към KHR
0.2994374336
1 Tren Finance(TREN) към KMF
Fr0.03124064
1 Tren Finance(TREN) към LAK
1.6208695328
1 Tren Finance(TREN) към LKR
Rs0.0225454528
1 Tren Finance(TREN) към MDL
L0.0012481344
1 Tren Finance(TREN) към MGA
Ar0.3328567168
1 Tren Finance(TREN) към MOP
P0.0005972256
1 Tren Finance(TREN) към MVR
0.001140768
1 Tren Finance(TREN) към MWK
MK0.1294443616
1 Tren Finance(TREN) към MZN
MT0.004764384
1 Tren Finance(TREN) към NPR
Rs0.010602432
1 Tren Finance(TREN) към PYG
0.52505152
1 Tren Finance(TREN) към RWF
Fr0.10788832
1 Tren Finance(TREN) към SBD
$0.0006136288
1 Tren Finance(TREN) към SCR
0.0010900672
1 Tren Finance(TREN) към SRD
$0.002840736
1 Tren Finance(TREN) към SVC
$0.0006516544
1 Tren Finance(TREN) към SZL
L0.0012839232
1 Tren Finance(TREN) към TMT
m0.00026096
1 Tren Finance(TREN) към TND
د.ت0.00021711872
1 Tren Finance(TREN) към TTD
$0.0005047712
1 Tren Finance(TREN) към UGX
Sh0.2579776
1 Tren Finance(TREN) към XAF
Fr0.04160448
1 Tren Finance(TREN) към XCD
$0.000201312
1 Tren Finance(TREN) към XOF
Fr0.04160448
1 Tren Finance(TREN) към XPF
Fr0.00753056
1 Tren Finance(TREN) към BWP
P0.0009901568
1 Tren Finance(TREN) към BZD
$0.0001498656
1 Tren Finance(TREN) към CVE
$0.0070019296
1 Tren Finance(TREN) към DJF
Fr0.01327168
1 Tren Finance(TREN) към DOP
$0.004667456
1 Tren Finance(TREN) към DZD
د.ج0.0096540288
1 Tren Finance(TREN) към FJD
$0.00016776
1 Tren Finance(TREN) към GNF
Fr0.6482992
1 Tren Finance(TREN) към GTQ
Q0.0005711296
1 Tren Finance(TREN) към GYD
$0.0155912416
1 Tren Finance(TREN) към ISK
kr0.00902176

Tren Finance ресурс

За по-задълбочено разбиране на Tren Finance, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Tren Finance
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Tren Finance

Колко струва Tren Finance (TREN) днес?
Цената в реално време на TREN в USD е 0.00007456 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TREN към USD?
Текущата цена на TREN към USD е $ 0.00007456. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Tren Finance?
Пазарната капитализация за TREN е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TREN?
Циркулиращото предлагане на TREN е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TREN?
TREN постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TREN?
TREN достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на TREN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TREN е $ 56.16K USD.
Ще се повиши ли TREN тази година?
TREN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TREN за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

