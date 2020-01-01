Токеномика на Shiba Inu Treat (TREAT) Открийте ключова информация за Shiba Inu Treat (TREAT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Shiba Inu Treat (TREAT) Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse. Официален уебсайт: https://www.shib.io Бяла книга: https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances Купете TREAT сега!

Токеномика и анализ на цената за Shiba Inu Treat (TREAT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Shiba Inu Treat (TREAT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001289732258534622 $ 0.001289732258534622 $ 0.001289732258534622 Текуща цена: $ 0.001523 $ 0.001523 $ 0.001523 Научете повече за цената на Shiba Inu Treat (TREAT)

Токеномика на Shiba Inu Treat (TREAT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Shiba Inu Treat (TREAT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TREAT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TREAT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TREAT, разгледайте цената в реално време на токените TREAT!

История на цените на Shiba Inu Treat (TREAT) Анализирането на историята на цените на TREAT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TREAT сега!

Прогноза за цената за TREAT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TREAT? Нашата страница за прогноза за цената TREAT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TREAT сега!

