Информация за TRAVA.FINANCE (TRAVA) TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Официален уебсайт: https://trava.finance/ Бяла книга: https://docs.trava.finance/ Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Купете TRAVA сега!

Токеномика и анализ на цената за TRAVA.FINANCE (TRAVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TRAVA.FINANCE (TRAVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 409.59K $ 409.59K $ 409.59K Общо предлагане: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Циркулиращо предлагане: $ 4.15B $ 4.15B $ 4.15B FDV (оценка при пълна реализация): $ 493.00K $ 493.00K $ 493.00K Рекорд за всички времена: $ 0.03379 $ 0.03379 $ 0.03379 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 $ 0.000077126931078042 Текуща цена: $ 0.0000986 $ 0.0000986 $ 0.0000986 Научете повече за цената на TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Токеномика на TRAVA.FINANCE (TRAVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TRAVA.FINANCE (TRAVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRAVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRAVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRAVA, разгледайте цената в реално време на токените TRAVA!

История на цените на TRAVA.FINANCE (TRAVA) Анализирането на историята на цените на TRAVA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TRAVA сега!

Прогноза за цената за TRAVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRAVA? Нашата страница за прогноза за цената TRAVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRAVA сега!

