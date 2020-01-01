Токеномика на Polytrade (TRADE) Открийте ключова информация за Polytrade (TRADE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Polytrade (TRADE) POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Официален уебсайт: https://polytrade.finance Бяла книга: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Изследовател на блокове: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Купете TRADE сега!

Токеномика и анализ на цената за Polytrade (TRADE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Polytrade (TRADE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 5.96M $ 5.96M $ 5.96M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Текуща цена: $ 0.14424 $ 0.14424 $ 0.14424 Научете повече за цената на Polytrade (TRADE)

Токеномика на Polytrade (TRADE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Polytrade (TRADE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TRADE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TRADE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TRADE, разгледайте цената в реално време на токените TRADE!

Как да купя TRADE Интересувате се да добавите Polytrade (TRADE) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TRADE, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TRADE в MEXC сега!

История на цените на Polytrade (TRADE) Анализирането на историята на цените на TRADE помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TRADE сега!

Прогноза за цената за TRADE Искате ли да знаете какъв път може да поеме TRADE? Нашата страница за прогноза за цената TRADE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TRADE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!