Информация за Ton Question (TQ) Ton Question is a reward-based Telegram game where users earn rewards by completing missions and inviting friends. Официален уебсайт: https://coinmarketcap.com/currencies/tonquestion Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0xe43fe2c822841a29fadcb1884abcdaa1c85fefc8

Токеномика и анализ на цената за Ton Question (TQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ton Question (TQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 127.80K $ 127.80K $ 127.80K Рекорд за всички времена: $ 0.231 $ 0.231 $ 0.231 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000011029797406548 $ 0.000011029797406548 $ 0.000011029797406548 Текуща цена: $ 0.00001278 $ 0.00001278 $ 0.00001278 Научете повече за цената на Ton Question (TQ)

Токеномика на Ton Question (TQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ton Question (TQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TQ, разгледайте цената в реално време на токените TQ!

История на цените на Ton Question (TQ) Анализирането на историята на цените на TQ помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TQ сега!

Прогноза за цената за TQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме TQ? Нашата страница за прогноза за цената TQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TQ сега!

