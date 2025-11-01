БорсаDEX+
Цената в реално време на Trading Payment днес е 0.091 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TPTU към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TPTU в MEXC сега.

Повече за TPTU

TPTUценова информация

Какво представлява TPTU

Официален уебсайт на TPTU

Токеномика на TPTU

TPTU ценова прогноза

TPTU История

Ръководство за закупуване за TPTU

Конвертор на валута TPTU във фиат

Trading Payment цена(TPTU)

1 TPTU към USD - цена в реално време:

$0.091
+1.11%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:12:39 (UTC+8)

Информация за цената за Trading Payment (TPTU) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.09
24-часов нисък
$ 0.1
24-часов висок

$ 0.09
$ 0.1
--
--
+1.11%

+1.11%

-10.79%

-10.79%

Цената в реално време за Trading Payment (TPTU) е$ 0.091. През последните 24 часа TPTU се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.09 до най-висока стойност $ 0.1, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TPTU е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TPTU има промяна от +1.11% за последния час, +1.11% за 24 часа и -10.79% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Trading Payment (TPTU)

--
$ 15.74K
$ 546.00K
--
6,000,000
SMART

Текущата пазарна капитализация на Trading Payment е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 15.74K. Циркулиращото предлагане на TPTU е --, като общото предлагане е 6000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 546.00K.

История на цените за Trading Payment (TPTU) USD

Проследете промените в цените за Trading Payment днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.001+1.11%
30 дни$ -1.125-92.52%
60 дни$ -1.052-92.04%
90 дни$ -1.008-91.72%
Trading Payment Промяна на цената днес

Днес TPTU регистрира промяна от $ +0.001 (+1.11%), отразяваща последната му пазарна активност.

Trading Payment 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -1.125 (-92.52%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Trading Payment 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TPTU отбеляза промяна на $ -1.052 (-92.04%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Trading Payment 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -1.008 (-91.72%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Trading Payment (TPTU) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Trading Payment сега.

Какво е Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Trading Payment инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TPTU наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Trading Payment в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Trading Payment купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Trading Payment (USD)

Колко ще струва Trading Payment (TPTU) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Trading Payment (TPTU) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Trading Payment.

Проверете прогнозата за цената за Trading Payment сега!

Токеномика на Trading Payment (TPTU)

Разбирането на токеномиката на Trading Payment (TPTU) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TPTU сега!

Как да купя Trading Payment (TPTU)

Търсите как да купите Trading Payment? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Trading Payment от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TPTU към местни валути

1 Trading Payment(TPTU) към VND
2,394.665
1 Trading Payment(TPTU) към AUD
A$0.13832
1 Trading Payment(TPTU) към GBP
0.06916
1 Trading Payment(TPTU) към EUR
0.07826
1 Trading Payment(TPTU) към USD
$0.091
1 Trading Payment(TPTU) към MYR
RM0.38129
1 Trading Payment(TPTU) към TRY
3.82655
1 Trading Payment(TPTU) към JPY
¥14.014
1 Trading Payment(TPTU) към ARS
ARS$131.88357
1 Trading Payment(TPTU) към RUB
7.3528
1 Trading Payment(TPTU) към INR
8.0808
1 Trading Payment(TPTU) към IDR
Rp1,516.66606
1 Trading Payment(TPTU) към PHP
5.34261
1 Trading Payment(TPTU) към EGP
￡E.4.29793
1 Trading Payment(TPTU) към BRL
R$0.48867
1 Trading Payment(TPTU) към CAD
C$0.1274
1 Trading Payment(TPTU) към BDT
11.13112
1 Trading Payment(TPTU) към NGN
131.69247
1 Trading Payment(TPTU) към COP
$351.351
1 Trading Payment(TPTU) към ZAR
R.1.57703
1 Trading Payment(TPTU) към UAH
3.81745
1 Trading Payment(TPTU) към TZS
T.Sh.224.13755
1 Trading Payment(TPTU) към VES
Bs20.111
1 Trading Payment(TPTU) към CLP
$85.722
1 Trading Payment(TPTU) към PKR
Rs25.56099
1 Trading Payment(TPTU) към KZT
48.22454
1 Trading Payment(TPTU) към THB
฿2.94931
1 Trading Payment(TPTU) към TWD
NT$2.79916
1 Trading Payment(TPTU) към AED
د.إ0.33397
1 Trading Payment(TPTU) към CHF
Fr0.0728
1 Trading Payment(TPTU) към HKD
HK$0.70707
1 Trading Payment(TPTU) към AMD
֏34.8257
1 Trading Payment(TPTU) към MAD
.د.م0.84175
1 Trading Payment(TPTU) към MXN
$1.68896
1 Trading Payment(TPTU) към SAR
ريال0.34125
1 Trading Payment(TPTU) към ETB
Br14.03402
1 Trading Payment(TPTU) към KES
KSh11.75629
1 Trading Payment(TPTU) към JOD
د.أ0.064519
1 Trading Payment(TPTU) към PLN
0.33579
1 Trading Payment(TPTU) към RON
лв0.4004
1 Trading Payment(TPTU) към SEK
kr0.86359
1 Trading Payment(TPTU) към BGN
лв0.15379
1 Trading Payment(TPTU) към HUF
Ft30.60876
1 Trading Payment(TPTU) към CZK
1.9201
1 Trading Payment(TPTU) към KWD
د.ك0.027846
1 Trading Payment(TPTU) към ILS
0.29575
1 Trading Payment(TPTU) към BOB
Bs0.62881
1 Trading Payment(TPTU) към AZN
0.1547
1 Trading Payment(TPTU) към TJS
SM0.83811
1 Trading Payment(TPTU) към GEL
0.24661
1 Trading Payment(TPTU) към AOA
Kz83.40969
1 Trading Payment(TPTU) към BHD
.د.ب0.034216
1 Trading Payment(TPTU) към BMD
$0.091
1 Trading Payment(TPTU) към DKK
kr0.58877
1 Trading Payment(TPTU) към HNL
L2.39512
1 Trading Payment(TPTU) към MUR
4.16234
1 Trading Payment(TPTU) към NAD
$1.57248
1 Trading Payment(TPTU) към NOK
kr0.92092
1 Trading Payment(TPTU) към NZD
$0.15834
1 Trading Payment(TPTU) към PAB
B/.0.091
1 Trading Payment(TPTU) към PGK
K0.38311
1 Trading Payment(TPTU) към QAR
ر.ق0.33124
1 Trading Payment(TPTU) към RSD
дин.9.24742
1 Trading Payment(TPTU) към UZS
soʻm1,096.38529
1 Trading Payment(TPTU) към ALL
L7.62671
1 Trading Payment(TPTU) към ANG
ƒ0.16289
1 Trading Payment(TPTU) към AWG
ƒ0.16289
1 Trading Payment(TPTU) към BBD
$0.182
1 Trading Payment(TPTU) към BAM
KM0.15288
1 Trading Payment(TPTU) към BIF
Fr269.178
1 Trading Payment(TPTU) към BND
$0.1183
1 Trading Payment(TPTU) към BSD
$0.091
1 Trading Payment(TPTU) към JMD
$14.62006
1 Trading Payment(TPTU) към KHR
365.46146
1 Trading Payment(TPTU) към KMF
Fr38.766
1 Trading Payment(TPTU) към LAK
1,978.26083
1 Trading Payment(TPTU) към LKR
රු27.73498
1 Trading Payment(TPTU) към MDL
L1.5379
1 Trading Payment(TPTU) към MGA
Ar409.9095
1 Trading Payment(TPTU) към MOP
P0.72891
1 Trading Payment(TPTU) към MVR
1.3923
1 Trading Payment(TPTU) към MWK
MK157.98601
1 Trading Payment(TPTU) към MZN
MT5.8149
1 Trading Payment(TPTU) към NPR
रु12.92018
1 Trading Payment(TPTU) към PYG
645.372
1 Trading Payment(TPTU) към RWF
Fr132.223
1 Trading Payment(TPTU) към SBD
$0.74893
1 Trading Payment(TPTU) към SCR
1.26308
1 Trading Payment(TPTU) към SRD
$3.5035
1 Trading Payment(TPTU) към SVC
$0.79625
1 Trading Payment(TPTU) към SZL
L1.57885
1 Trading Payment(TPTU) към TMT
m0.3185
1 Trading Payment(TPTU) към TND
د.ت0.267267
1 Trading Payment(TPTU) към TTD
$0.61607
1 Trading Payment(TPTU) към UGX
Sh317.044
1 Trading Payment(TPTU) към XAF
Fr51.688
1 Trading Payment(TPTU) към XCD
$0.2457
1 Trading Payment(TPTU) към XOF
Fr51.688
1 Trading Payment(TPTU) към XPF
Fr9.373
1 Trading Payment(TPTU) към BWP
P1.22304
1 Trading Payment(TPTU) към BZD
$0.18291
1 Trading Payment(TPTU) към CVE
$8.67139
1 Trading Payment(TPTU) към DJF
Fr16.198
1 Trading Payment(TPTU) към DOP
$5.83219
1 Trading Payment(TPTU) към DZD
د.ج11.82727
1 Trading Payment(TPTU) към FJD
$0.20566
1 Trading Payment(TPTU) към GNF
Fr791.245
1 Trading Payment(TPTU) към GTQ
Q0.69797
1 Trading Payment(TPTU) към GYD
$19.05722
1 Trading Payment(TPTU) към ISK
kr11.375

За по-задълбочено разбиране на Trading Payment, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на Trading Payment
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Trading Payment

Колко струва Trading Payment (TPTU) днес?
Цената в реално време на TPTU в USD е 0.091 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TPTU към USD?
Текущата цена на TPTU към USD е $ 0.091. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Trading Payment?
Пазарната капитализация за TPTU е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TPTU?
Циркулиращото предлагане на TPTU е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TPTU?
TPTU постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TPTU?
TPTU достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на TPTU?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TPTU е $ 15.74K USD.
Ще се повиши ли TPTU тази година?
TPTU може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TPTU за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Trading Payment (TPTU)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

