TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Токеномика и анализ на цената за Token Pocket (TPT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Token Pocket (TPT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 61.08M $ 61.08M $ 61.08M Общо предлагане: $ 5.90B $ 5.90B $ 5.90B Циркулиращо предлагане: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (оценка при пълна реализация): $ 103.96M $ 103.96M $ 103.96M Рекорд за всички времена: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Текуща цена: $ 0.017621 $ 0.017621 $ 0.017621

Токеномика на Token Pocket (TPT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Token Pocket (TPT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TPT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TPT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TPT, разгледайте цената в реално време на токените TPT!

История на цените на Token Pocket (TPT) Анализирането на историята на цените на TPT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.

Прогноза за цената за TPT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TPT? Нашата страница за прогноза за цената TPT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

