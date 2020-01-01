Токеномика на TPRO Network (TPRO) Открийте ключова информация за TPRO Network (TPRO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TPRO Network (TPRO) TPRO Network Seeks To Make Tokenomics Great. Deriving from Tokenomia.pro (Token Engineering Consulting & Blockchain Development Company), TPRO Network is building the app-specific blockchain network for the web3 economy and gives communities, founders, and VCs a stack to create and use bulletproof economic systems, allowing them to make data-driven decisions. Официален уебсайт: https://tpro.network Бяла книга: https://doc.tpro.network/ Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x3540abe4f288b280a0740ad5121aec337c404d15 Купете TPRO сега!

Токеномика и анализ на цената за TPRO Network (TPRO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TPRO Network (TPRO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.35M $ 2.35M $ 2.35M Рекорд за всички времена: $ 0.0254 $ 0.0254 $ 0.0254 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 $ 0.001508614715744856 Текуща цена: $ 0.002035 $ 0.002035 $ 0.002035 Научете повече за цената на TPRO Network (TPRO)

Токеномика на TPRO Network (TPRO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TPRO Network (TPRO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TPRO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TPRO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TPRO, разгледайте цената в реално време на токените TPRO!

История на цените на TPRO Network (TPRO) Анализирането на историята на цените на TPRO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TPRO сега!

Прогноза за цената за TPRO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TPRO? Нашата страница за прогноза за цената TPRO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TPRO сега!

