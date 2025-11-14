Токеномика на TOWER Ecosystem (TOWER)
Токеномика и анализ на цената за TOWER Ecosystem (TOWER)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TOWER Ecosystem (TOWER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Информация за TOWER Ecosystem (TOWER)
TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.
Токеномика на TOWER Ecosystem (TOWER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на TOWER Ecosystem (TOWER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой TOWER токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой TOWER токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOWER, разгледайте цената в реално време на токените TOWER!
Как да купя TOWER
Интересувате се да добавите TOWER Ecosystem (TOWER) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TOWER, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно.
История на цените на TOWER Ecosystem (TOWER)
Анализирането на историята на цените на TOWER помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ.
Прогноза за цената за TOWER
Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOWER? Нашата страница за прогноза за цената TOWER съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.
Прочетете и разберете Споразумението с потребителя и Политиката за поверителност
Купете TOWER Ecosystem (TOWER)
Сума
1 TOWER = 0.0006799 USD
Търгувайте с TOWER Ecosystem (TOWER)
ГОРЕЩИ
Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара
ТОП обем
Криптовалутите с най-висок обем на търговия
Нови добавени
Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия
Топ печеливши участници
24-часови крипто активи с най-голям ръст, които всеки трейдър трябва да следи