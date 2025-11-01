БорсаDEX+
Цената в реално време на TOWER Ecosystem днес е 0.0009025 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TOWER към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TOWER в MEXC сега.

Повече за TOWER

TOWERценова информация

Какво представлява TOWER

Бяла книга TOWER

Официален уебсайт на TOWER

Токеномика на TOWER

TOWER ценова прогноза

TOWER История

Ръководство за закупуване за TOWER

Конвертор на валута TOWER във фиат

TOWER спот

TOWER Ecosystem Лого

TOWER Ecosystem цена(TOWER)

1 TOWER към USD - цена в реално време:

$0.0009025
-0.93%1D
USD
TOWER Ecosystem (TOWER) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:12:15 (UTC+8)

Информация за цената за TOWER Ecosystem (TOWER) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.0008753
24-часов нисък
$ 0.0009299
24-часов висок

$ 0.0008753
$ 0.0009299
--
--
-0.70%

-0.92%

-2.54%

-2.54%

Цената в реално време за TOWER Ecosystem (TOWER) е$ 0.0009025. През последните 24 часа TOWER се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0008753 до най-висока стойност $ 0.0009299, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TOWER е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TOWER има промяна от -0.70% за последния час, -0.92% за 24 часа и -2.54% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за TOWER Ecosystem (TOWER)

--
$ 94.05K
$ 94.05K$ 94.05K

$ 9.03M
$ 9.03M$ 9.03M

--
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Текущата пазарна капитализация на TOWER Ecosystem е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 94.05K. Циркулиращото предлагане на TOWER е --, като общото предлагане е 10000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 9.03M.

История на цените за TOWER Ecosystem (TOWER) USD

Проследете промените в цените за TOWER Ecosystem днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.000008472-0.92%
30 дни$ -0.0000075-0.83%
60 дни$ -0.0006036-40.08%
90 дни$ +0.0004433+96.53%
TOWER Ecosystem Промяна на цената днес

Днес TOWER регистрира промяна от $ -0.000008472 (-0.92%), отразяваща последната му пазарна активност.

TOWER Ecosystem 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.0000075 (-0.83%), което показва краткосрочното представяне на токена.

TOWER Ecosystem 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TOWER отбеляза промяна на $ -0.0006036 (-40.08%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

TOWER Ecosystem 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +0.0004433 (+96.53%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на TOWER Ecosystem (TOWER) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за TOWER Ecosystem сега.

Какво е TOWER Ecosystem (TOWER)

TOWER Ecosystem is driven by $TOWER, Animoca Brands first utility token which has had no private sale and was launched DEX-first in Feb 2021. Our recent focus has been to deeply understand the community and tooling on Base which is an L2 built on the Superchain with OP Stack. As we grow, the TOWER Builder Hub program plays a vital role in supporting the builder economy, enabling creators to contribute and thrive within the ecosystem. We’re committed to expanding across diverse genres and introducing new forms of utility, driving long-term growth and innovation.

TOWER Ecosystem се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите TOWER Ecosystem инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TOWER наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за TOWER Ecosystem в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано TOWER Ecosystem купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за TOWER Ecosystem (USD)

Колко ще струва TOWER Ecosystem (TOWER) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от TOWER Ecosystem (TOWER) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за TOWER Ecosystem.

Проверете прогнозата за цената за TOWER Ecosystem сега!

Токеномика на TOWER Ecosystem (TOWER)

Разбирането на токеномиката на TOWER Ecosystem (TOWER) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TOWER сега!

Как да купя TOWER Ecosystem (TOWER)

Търсите как да купите TOWER Ecosystem? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите TOWER Ecosystem от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TOWER Ecosystem ресурс

За по-задълбочено разбиране на TOWER Ecosystem, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на TOWER Ecosystem
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно TOWER Ecosystem

Колко струва TOWER Ecosystem (TOWER) днес?
Цената в реално време на TOWER в USD е 0.0009025 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TOWER към USD?
Текущата цена на TOWER към USD е $ 0.0009025. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на TOWER Ecosystem?
Пазарната капитализация за TOWER е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TOWER?
Циркулиращото предлагане на TOWER е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TOWER?
TOWER постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TOWER?
TOWER достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на TOWER?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TOWER е $ 94.05K USD.
Ще се повиши ли TOWER тази година?
TOWER може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TOWER за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за TOWER Ecosystem (TOWER)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

