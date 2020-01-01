Токеномика на TORSY MEMECOIN (TORSY) Открийте ключова информация за TORSY MEMECOIN (TORSY), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TORSY MEMECOIN (TORSY) Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use. Официален уебсайт: https://torsy.meme/ Бяла книга: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Купете TORSY сега!

Токеномика и анализ на цената за TORSY MEMECOIN (TORSY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TORSY MEMECOIN (TORSY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 551.60K $ 551.60K $ 551.60K Общо предлагане: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Циркулиращо предлагане: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 551.60K $ 551.60K $ 551.60K Рекорд за всички времена: $ 0.01336 $ 0.01336 $ 0.01336 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 $ 0.000579704242559859 Текуща цена: $ 0.000788 $ 0.000788 $ 0.000788 Научете повече за цената на TORSY MEMECOIN (TORSY)

Токеномика на TORSY MEMECOIN (TORSY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TORSY MEMECOIN (TORSY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TORSY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TORSY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TORSY, разгледайте цената в реално време на токените TORSY!

