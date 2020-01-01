Токеномика на TOP Network (TOP) Открийте ключова информация за TOP Network (TOP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TOP Network (TOP) TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Официален уебсайт: https://www.topnetwork.org/ Изследовател на блокове: https://www.topscan.io/ Купете TOP сега!

Токеномика и анализ на цената за TOP Network (TOP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TOP Network (TOP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 14.40B $ 14.40B $ 14.40B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.0007993 $ 0.0007993 $ 0.0007993 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 $ 0.000085025143923373 Текуща цена: $ 0.000096 $ 0.000096 $ 0.000096 Научете повече за цената на TOP Network (TOP)

Токеномика на TOP Network (TOP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TOP Network (TOP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOP, разгледайте цената в реално време на токените TOP!

