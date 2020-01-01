Токеномика на TOMI (TOMI) Открийте ключова информация за TOMI (TOMI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TOMI (TOMI) tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Официален уебсайт: https://tomi.com/ Бяла книга: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Купете TOMI сега!

Токеномика и анализ на цената за TOMI (TOMI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TOMI (TOMI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 4.27B $ 4.27B $ 4.27B FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 6.8062 $ 6.8062 $ 6.8062 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000403637769337832 $ 0.000403637769337832 $ 0.000403637769337832 Текуща цена: $ 0.0004478 $ 0.0004478 $ 0.0004478 Научете повече за цената на TOMI (TOMI)

Токеномика на TOMI (TOMI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TOMI (TOMI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TOMI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TOMI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TOMI, разгледайте цената в реално време на токените TOMI!

Как да купя TOMI Интересувате се да добавите TOMI (TOMI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TOMI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TOMI в MEXC сега!

История на цените на TOMI (TOMI) Анализирането на историята на цените на TOMI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TOMI сега!

Прогноза за цената за TOMI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TOMI? Нашата страница за прогноза за цената TOMI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TOMI сега!

