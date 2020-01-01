Токеномика на Token Metrics AI (TMAI) Открийте ключова информация за Token Metrics AI (TMAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Token Metrics AI (TMAI) Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot. Официален уебсайт: https://www.tokenmetrics.com/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/address/0xca4569949699d56e1834efe9f58747ca0f151b01 Купете TMAI сега!

Токеномика и анализ на цената за Token Metrics AI (TMAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Token Metrics AI (TMAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M Рекорд за всички времена: $ 0.016583 $ 0.016583 $ 0.016583 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00052642785789373 $ 0.00052642785789373 $ 0.00052642785789373 Текуща цена: $ 0.0006516 $ 0.0006516 $ 0.0006516 Научете повече за цената на Token Metrics AI (TMAI)

Токеномика на Token Metrics AI (TMAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Token Metrics AI (TMAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TMAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TMAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TMAI, разгледайте цената в реално време на токените TMAI!

Как да купя TMAI Интересувате се да добавите Token Metrics AI (TMAI) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TMAI, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TMAI в MEXC сега!

История на цените на Token Metrics AI (TMAI) Анализирането на историята на цените на TMAI помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TMAI сега!

Прогноза за цената за TMAI Искате ли да знаете какъв път може да поеме TMAI? Нашата страница за прогноза за цената TMAI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TMAI сега!

