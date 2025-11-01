БорсаDEX+
Цената в реално време на iShares 20 Year ETF днес е 91.72 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TLTON към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TLTON в MEXC сега.

iShares 20 Year ETF цена(TLTON)

1 TLTON към USD - цена в реално време:

$91.72
$91.72
+0.40%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:44:19 (UTC+8)

Информация за цената за iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 91.15
$ 91.15
24-часов нисък
$ 92.17
$ 92.17
24-часов висок

$ 91.15
$ 91.15

$ 92.17
$ 92.17

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214

+0.14%

+0.40%

-0.74%

-0.74%

Цената в реално време за iShares 20 Year ETF (TLTON) е$ 91.72. През последните 24 часа TLTON се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 91.15 до най-висока стойност $ 92.17, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TLTON е $ 95.25413241837782, а най-ниската цена за всички времена е $ 86.39533703543214.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TLTON има промяна от +0.14% за последния час, +0.40% за 24 часа и -0.74% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.829

$ 20.71M
$ 20.71M

$ 55.00K
$ 55.00K

$ 20.71M
$ 20.71M

225.81K
225.81K

225,813.1020345
225,813.1020345

ETH

Текущата пазарна капитализация на iShares 20 Year ETF е $ 20.71M, като 24-часовият обем на търговията е $ 55.00K. Циркулиращото предлагане на TLTON е 225.81K, като общото предлагане е 225813.1020345. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.71M.

История на цените за iShares 20 Year ETF (TLTON) USD

Проследете промените в цените за iShares 20 Year ETF днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.3654+0.40%
30 дни$ +2.53+2.83%
60 дни$ +31.72+52.86%
90 дни$ +31.72+52.86%
iShares 20 Year ETF Промяна на цената днес

Днес TLTON регистрира промяна от $ +0.3654 (+0.40%), отразяваща последната му пазарна активност.

iShares 20 Year ETF 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ +2.53 (+2.83%), което показва краткосрочното представяне на токена.

iShares 20 Year ETF 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TLTON отбеляза промяна на $ +31.72 (+52.86%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

iShares 20 Year ETF 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ +31.72 (+52.86%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на iShares 20 Year ETF (TLTON) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за iShares 20 Year ETF сега.

Какво е iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите iShares 20 Year ETF инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TLTON наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за iShares 20 Year ETF в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано iShares 20 Year ETF купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за iShares 20 Year ETF (USD)

Колко ще струва iShares 20 Year ETF (TLTON) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от iShares 20 Year ETF (TLTON) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за iShares 20 Year ETF.

Проверете прогнозата за цената за iShares 20 Year ETF сега!

Токеномика на iShares 20 Year ETF (TLTON)

Разбирането на токеномиката на iShares 20 Year ETF (TLTON) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TLTON сега!

Как да купя iShares 20 Year ETF (TLTON)

Търсите как да купите iShares 20 Year ETF? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите iShares 20 Year ETF от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TLTON към местни валути

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към VND
2,413,611.8
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към AUD
A$139.4144
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към GBP
69.7072
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към EUR
78.8792
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към USD
$91.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MYR
RM384.3068
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към TRY
3,855.9088
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към JPY
¥14,124.88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към ARS
ARS$132,734.4324
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към RUB
7,410.976
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към INR
8,143.8188
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към IDR
Rp1,528,666.0552
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към PHP
5,383.964
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към EGP
￡E.4,332.8528
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BRL
R$492.5364
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към CAD
C$128.408
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BDT
11,219.1904
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към NGN
132,734.4324
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към COP
$354,130.92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към ZAR
R.1,588.5904
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към UAH
3,847.654
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към TZS
T.Sh.225,910.946
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към VES
Bs20,270.12
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към CLP
$86,400.24
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към PKR
Rs25,763.2308
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към KZT
48,606.0968
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към THB
฿2,968.9764
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към TWD
NT$2,821.3072
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към AED
د.إ336.6124
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към CHF
Fr73.376
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към HKD
HK$712.6644
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към AMD
֏35,101.244
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MAD
.د.م848.41
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MXN
$1,701.406
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към SAR
ريال343.95
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към ETB
Br14,145.0584
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към KES
KSh11,849.3068
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към JOD
د.أ65.02948
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към PLN
338.4468
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към RON
лв403.568
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към SEK
kr870.4228
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BGN
лв155.0068
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към HUF
Ft30,839.9328
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към CZK
1,934.3748
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към KWD
د.ك28.06632
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към ILS
298.09
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BOB
Bs633.7852
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към AZN
155.924
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към TJS
SM844.7412
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към GEL
248.5612
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към AOA
Kz84,069.6348
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BHD
.د.ب34.48672
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BMD
$91.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към DKK
kr593.4284
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към HNL
L2,414.0704
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MUR
4,195.2728
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към NAD
$1,584.9216
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към NOK
kr928.2064
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към NZD
$159.5928
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към PAB
B/.91.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към PGK
K386.1412
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към QAR
ر.ق333.8608
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към RSD
дин.9,318.752
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към UZS
soʻm1,105,059.9868
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към ALL
L7,687.0532
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към ANG
ƒ164.1788
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към AWG
ƒ164.1788
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BBD
$183.44
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BAM
KM154.0896
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BIF
Fr271,307.76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BND
$119.236
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BSD
$91.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към JMD
$14,735.7352
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към KHR
368,353.0232
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към KMF
Fr39,072.72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към LAK
1,993,913.0036
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към LKR
රු27,954.4216
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MDL
L1,550.068
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MGA
Ar413,152.74
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MOP
P734.6772
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MVR
1,403.316
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MWK
MK159,236.0092
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към MZN
MT5,860.908
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към NPR
रु13,022.4056
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към PYG
650,478.24
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към RWF
Fr133,269.16
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към SBD
$754.8556
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към SCR
1,281.3284
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към SRD
$3,531.22
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към SVC
$802.55
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към SZL
L1,591.342
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към TMT
m321.02
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към TND
د.ت269.38164
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към TTD
$620.9444
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към UGX
Sh319,552.48
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към XAF
Fr52,096.96
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към XCD
$247.644
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към XOF
Fr52,096.96
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към XPF
Fr9,447.16
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BWP
P1,232.7168
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към BZD
$184.3572
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към CVE
$8,739.9988
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към DJF
Fr16,326.16
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към DOP
$5,878.3348
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към DZD
د.ج11,919.014
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към FJD
$207.2872
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към GNF
Fr797,505.4
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към GTQ
Q703.4924
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към GYD
$19,208.0024
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) към ISK
kr11,465

iShares 20 Year ETF ресурс

За по-задълбочено разбиране на iShares 20 Year ETF, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Официален уеб сайт на iShares 20 Year ETF
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно iShares 20 Year ETF

Колко струва iShares 20 Year ETF (TLTON) днес?
Цената в реално време на TLTON в USD е 91.72 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TLTON към USD?
Текущата цена на TLTON към USD е $ 91.72. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на iShares 20 Year ETF?
Пазарната капитализация за TLTON е $ 20.71M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TLTON?
Циркулиращото предлагане на TLTON е 225.81K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TLTON?
TLTON постигна ATH цена от 95.25413241837782 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TLTON?
TLTON достигна ATL цена от 86.39533703543214 USD.
Какъв е обемът на търговията на TLTON?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TLTON е $ 55.00K USD.
Ще се повиши ли TLTON тази година?
TLTON може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TLTON за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 00:44:19 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за iShares 20 Year ETF (TLTON)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

