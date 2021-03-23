Токеномика на Telos (TLOS) Открийте ключова информация за Telos (TLOS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Telos (TLOS) Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Официален уебсайт: https://telos.net/ Бяла книга: https://telos.net/whitepaper Изследовател на блокове: https://teloscan.io Купете TLOS сега!

Токеномика и анализ на цената за Telos (TLOS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Telos (TLOS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 16.63M $ 16.63M $ 16.63M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 439.33M $ 439.33M $ 439.33M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 Текуща цена: $ 0.03786 $ 0.03786 $ 0.03786 Научете повече за цената на Telos (TLOS)

Токеномика на Telos (TLOS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Telos (TLOS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TLOS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TLOS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TLOS, разгледайте цената в реално време на токените TLOS!

История на цените на Telos (TLOS) Анализирането на историята на цените на TLOS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TLOS сега!

Прогноза за цената за TLOS Искате ли да знаете какъв път може да поеме TLOS? Нашата страница за прогноза за цената TLOS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TLOS сега!

