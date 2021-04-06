Токеномика на Alien Worlds Trilium (TLM) Открийте ключова информация за Alien Worlds Trilium (TLM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Alien Worlds Trilium (TLM) Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Официален уебсайт: https://alienworlds.io Бяла книга: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Изследовател на блокове: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Купете TLM сега!

Токеномика и анализ на цената за Alien Worlds Trilium (TLM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Alien Worlds Trilium (TLM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 29.72M $ 29.72M $ 29.72M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 6.05B $ 6.05B $ 6.05B FDV (оценка при пълна реализация): $ 49.16M $ 49.16M $ 49.16M Рекорд за всички времена: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 $ 0.003505173460773351 Текуща цена: $ 0.004916 $ 0.004916 $ 0.004916 Научете повече за цената на Alien Worlds Trilium (TLM)

Токеномика на Alien Worlds Trilium (TLM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Alien Worlds Trilium (TLM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TLM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TLM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TLM, разгледайте цената в реално време на токените TLM!

Как да купя TLM Интересувате се да добавите Alien Worlds Trilium (TLM) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TLM, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TLM в MEXC сега!

История на цените на Alien Worlds Trilium (TLM) Анализирането на историята на цените на TLM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TLM сега!

Прогноза за цената за TLM Искате ли да знаете какъв път може да поеме TLM? Нашата страница за прогноза за цената TLM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TLM сега!

