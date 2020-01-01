Токеномика на Tokenize Emblem (TKX) Открийте ключова информация за Tokenize Emblem (TKX), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tokenize Emblem (TKX) Tokenize Xchange aims to become Asia’s leading digital assets exchange by providing a fiat to the crypto gateway for users across Asia to access the easiest way to buy, sell and manage cryptocurrency. Официален уебсайт: https://tokenize.exchange/ Бяла книга: https://ico.tokenize.exchange/Tokenize_Xchange_Whitepaper.pdf Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x667102BD3413bFEaa3Dffb48fa8288819E480a88 Купете TKX сега!

Токеномика и анализ на цената за Tokenize Emblem (TKX) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tokenize Emblem (TKX), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 258.50M $ 258.50M $ 258.50M Рекорд за всички времена: $ 85.574 $ 85.574 $ 85.574 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.18980609 $ 1.18980609 $ 1.18980609 Текуща цена: $ 2.585 $ 2.585 $ 2.585 Научете повече за цената на Tokenize Emblem (TKX)

Токеномика на Tokenize Emblem (TKX): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tokenize Emblem (TKX) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TKX токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TKX токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TKX, разгледайте цената в реално време на токените TKX!

Как да купя TKX Интересувате се да добавите Tokenize Emblem (TKX) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TKX, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TKX в MEXC сега!

История на цените на Tokenize Emblem (TKX) Анализирането на историята на цените на TKX помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TKX сега!

Прогноза за цената за TKX Искате ли да знаете какъв път може да поеме TKX? Нашата страница за прогноза за цената TKX съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TKX сега!

