Токеномика на Toko Token (TKO) Открийте ключова информация за Toko Token (TKO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Toko Token (TKO) Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model. Официален уебсайт: https://www.tokocrypto.com/ Бяла книга: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Изследовател на блокове: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Купете TKO сега!

Токеномика и анализ на цената за Toko Token (TKO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Toko Token (TKO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 26.68M $ 26.68M $ 26.68M Общо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Циркулиращо предлагане: $ 168.67M $ 168.67M $ 168.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 79.10M $ 79.10M $ 79.10M Рекорд за всички времена: $ 1.1962 $ 1.1962 $ 1.1962 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 $ 0.11167922761680911 Текуща цена: $ 0.1582 $ 0.1582 $ 0.1582 Научете повече за цената на Toko Token (TKO)

Токеномика на Toko Token (TKO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Toko Token (TKO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TKO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TKO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TKO, разгледайте цената в реално време на токените TKO!

История на цените на Toko Token (TKO) Анализирането на историята на цените на TKO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TKO сега!

Прогноза за цената за TKO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TKO? Нашата страница за прогноза за цената TKO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TKO сега!

