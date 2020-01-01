Токеномика на Tajir Tech Hub (TJRM) Открийте ключова информация за Tajir Tech Hub (TJRM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tajir Tech Hub (TJRM) Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users. Официален уебсайт: https://www.tajirtechhub.com/ Бяла книга: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo Купете TJRM сега!

Токеномика и анализ на цената за Tajir Tech Hub (TJRM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tajir Tech Hub (TJRM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Общо предлагане: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Циркулиращо предлагане: $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.42M $ 5.42M $ 5.42M Рекорд за всички времена: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.006005297143865621 $ 0.006005297143865621 $ 0.006005297143865621 Текуща цена: $ 0.007223 $ 0.007223 $ 0.007223 Научете повече за цената на Tajir Tech Hub (TJRM)

Токеномика на Tajir Tech Hub (TJRM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tajir Tech Hub (TJRM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TJRM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TJRM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TJRM, разгледайте цената в реално време на токените TJRM!

История на цените на Tajir Tech Hub (TJRM) Анализирането на историята на цените на TJRM помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TJRM сега!

