Цената в реално време на Timeworx.io днес е 0.004086 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за TIX към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на TIX в MEXC сега.

Timeworx.io цена(TIX)

1 TIX към USD - цена в реално време:

$0.004086
+0.96%1D
USD
Timeworx.io (TIX) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-10-05 17:27:25 (UTC+8)

Информация за цената за Timeworx.io (TIX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00403
24-часов нисък
$ 0.004113
24-часов висок

$ 0.00403
$ 0.004113
--
--
-0.03%

+0.96%

-0.73%

-0.73%

Цената в реално време за Timeworx.io (TIX) е$ 0.004086. През последните 24 часа TIX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00403 до най-висока стойност $ 0.004113, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на TIX е --, а най-ниската цена за всички времена е --.

Що се отнася до краткосрочното представяне, TIX има промяна от -0.03% за последния час, +0.96% за 24 часа и -0.73% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Timeworx.io (TIX)

--
----

$ 23.77K
$ 2.04M
--
500,000,000
BSC

Текущата пазарна капитализация на Timeworx.io е --, като 24-часовият обем на търговията е $ 23.77K. Циркулиращото предлагане на TIX е --, като общото предлагане е 500000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.04M.

История на цените за Timeworx.io (TIX) USD

Проследете промените в цените за Timeworx.io днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00003885+0.96%
30 дни$ -0.000378-8.47%
60 дни$ +0.000028+0.68%
90 дни$ -0.004278-51.15%
Timeworx.io Промяна на цената днес

Днес TIX регистрира промяна от $ +0.00003885 (+0.96%), отразяваща последната му пазарна активност.

Timeworx.io 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.000378 (-8.47%), което показва краткосрочното представяне на токена.

Timeworx.io 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни TIX отбеляза промяна на $ +0.000028 (+0.68%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

Timeworx.io 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.004278 (-51.15%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на Timeworx.io (TIX) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за Timeworx.io сега.

Какво е Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите Timeworx.io инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете TIX наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за Timeworx.io в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано Timeworx.io купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за Timeworx.io (USD)

Колко ще струва Timeworx.io (TIX) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Timeworx.io (TIX) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Timeworx.io.

Проверете прогнозата за цената за Timeworx.io сега!

Токеномика на Timeworx.io (TIX)

Разбирането на токеномиката на Timeworx.io (TIX) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените TIX сега!

Как да купя Timeworx.io (TIX)

Търсите как да купите Timeworx.io? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите Timeworx.io от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

TIX към местни валути

1 Timeworx.io(TIX) към VND
107.52309
1 Timeworx.io(TIX) към AUD
A$0.00616986
1 Timeworx.io(TIX) към GBP
0.00298278
1 Timeworx.io(TIX) към EUR
0.0034731
1 Timeworx.io(TIX) към USD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) към MYR
RM0.0171612
1 Timeworx.io(TIX) към TRY
0.16920126
1 Timeworx.io(TIX) към JPY
¥0.600642
1 Timeworx.io(TIX) към ARS
ARS$5.820507
1 Timeworx.io(TIX) към RUB
0.33591006
1 Timeworx.io(TIX) към INR
0.36255078
1 Timeworx.io(TIX) към IDR
Rp68.09997276
1 Timeworx.io(TIX) към KRW
5.7549267
1 Timeworx.io(TIX) към PHP
0.2365794
1 Timeworx.io(TIX) към EGP
￡E.0.19502478
1 Timeworx.io(TIX) към BRL
R$0.02177838
1 Timeworx.io(TIX) към CAD
C$0.00567954
1 Timeworx.io(TIX) към BDT
0.4970619
1 Timeworx.io(TIX) към NGN
5.98239432
1 Timeworx.io(TIX) към COP
$15.8988303
1 Timeworx.io(TIX) към ZAR
R.0.07036092
1 Timeworx.io(TIX) към UAH
0.16850664
1 Timeworx.io(TIX) към TZS
T.Sh.10.039302
1 Timeworx.io(TIX) към VES
Bs0.75591
1 Timeworx.io(TIX) към CLP
$3.918474
1 Timeworx.io(TIX) към PKR
Rs1.14935094
1 Timeworx.io(TIX) към KZT
2.23643124
1 Timeworx.io(TIX) към THB
฿0.13234554
1 Timeworx.io(TIX) към TWD
NT$0.12437784
1 Timeworx.io(TIX) към AED
د.إ0.01499562
1 Timeworx.io(TIX) към CHF
Fr0.00322794
1 Timeworx.io(TIX) към HKD
HK$0.03174822
1 Timeworx.io(TIX) към AMD
֏1.56551004
1 Timeworx.io(TIX) към MAD
.د.م0.03714174
1 Timeworx.io(TIX) към MXN
$0.07514154
1 Timeworx.io(TIX) към SAR
ريال0.01528164
1 Timeworx.io(TIX) към ETB
Br0.59283774
1 Timeworx.io(TIX) към KES
KSh0.52766604
1 Timeworx.io(TIX) към JOD
د.أ0.002896974
1 Timeworx.io(TIX) към PLN
0.01479132
1 Timeworx.io(TIX) към RON
лв0.01769238
1 Timeworx.io(TIX) към SEK
kr0.03828582
1 Timeworx.io(TIX) към BGN
лв0.00678276
1 Timeworx.io(TIX) към HUF
Ft1.35295632
1 Timeworx.io(TIX) към CZK
0.08441676
1 Timeworx.io(TIX) към KWD
د.ك0.001250316
1 Timeworx.io(TIX) към ILS
0.0134838
1 Timeworx.io(TIX) към BOB
Bs0.0281934
1 Timeworx.io(TIX) към AZN
0.0069462
1 Timeworx.io(TIX) към TJS
SM0.03804066
1 Timeworx.io(TIX) към GEL
0.01111392
1 Timeworx.io(TIX) към AOA
Kz3.74518674
1 Timeworx.io(TIX) към BHD
.د.ب0.001536336
1 Timeworx.io(TIX) към BMD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) към DKK
kr0.02598696
1 Timeworx.io(TIX) към HNL
L0.1068489
1 Timeworx.io(TIX) към MUR
0.18513666
1 Timeworx.io(TIX) към NAD
$0.07040178
1 Timeworx.io(TIX) към NOK
kr0.04069656
1 Timeworx.io(TIX) към NZD
$0.00698706
1 Timeworx.io(TIX) към PAB
B/.0.004086
1 Timeworx.io(TIX) към PGK
K0.0173655
1 Timeworx.io(TIX) към QAR
ر.ق0.01487304
1 Timeworx.io(TIX) към RSD
дин.0.4077828
1 Timeworx.io(TIX) към UZS
soʻm49.22890434
1 Timeworx.io(TIX) към ALL
L0.33664554
1 Timeworx.io(TIX) към ANG
ƒ0.00731394
1 Timeworx.io(TIX) към AWG
ƒ0.0073548
1 Timeworx.io(TIX) към BBD
$0.008172
1 Timeworx.io(TIX) към BAM
KM0.00678276
1 Timeworx.io(TIX) към BIF
Fr12.016926
1 Timeworx.io(TIX) към BND
$0.00523008
1 Timeworx.io(TIX) към BSD
$0.004086
1 Timeworx.io(TIX) към JMD
$0.65604816
1 Timeworx.io(TIX) към KHR
16.40962116
1 Timeworx.io(TIX) към KMF
Fr1.712034
1 Timeworx.io(TIX) към LAK
88.82608518
1 Timeworx.io(TIX) към LKR
Rs1.23552468
1 Timeworx.io(TIX) към MDL
L0.06839964
1 Timeworx.io(TIX) към MGA
Ar18.24104808
1 Timeworx.io(TIX) към MOP
P0.03272886
1 Timeworx.io(TIX) към MVR
0.0625158
1 Timeworx.io(TIX) към MWK
MK7.09374546
1 Timeworx.io(TIX) към MZN
MT0.2610954
1 Timeworx.io(TIX) към NPR
Rs0.5810292
1 Timeworx.io(TIX) към PYG
28.773612
1 Timeworx.io(TIX) към RWF
Fr5.912442
1 Timeworx.io(TIX) към SBD
$0.03362778
1 Timeworx.io(TIX) към SCR
0.05973732
1 Timeworx.io(TIX) към SRD
$0.1556766
1 Timeworx.io(TIX) към SVC
$0.03571164
1 Timeworx.io(TIX) към SZL
L0.07036092
1 Timeworx.io(TIX) към TMT
m0.014301
1 Timeworx.io(TIX) към TND
د.ت0.011898432
1 Timeworx.io(TIX) към TTD
$0.02766222
1 Timeworx.io(TIX) към UGX
Sh14.13756
1 Timeworx.io(TIX) към XAF
Fr2.279988
1 Timeworx.io(TIX) към XCD
$0.0110322
1 Timeworx.io(TIX) към XOF
Fr2.279988
1 Timeworx.io(TIX) към XPF
Fr0.412686
1 Timeworx.io(TIX) към BWP
P0.05426208
1 Timeworx.io(TIX) към BZD
$0.00821286
1 Timeworx.io(TIX) към CVE
$0.38371626
1 Timeworx.io(TIX) към DJF
Fr0.727308
1 Timeworx.io(TIX) към DOP
$0.2557836
1 Timeworx.io(TIX) към DZD
د.ج0.52905528
1 Timeworx.io(TIX) към FJD
$0.0091935
1 Timeworx.io(TIX) към GNF
Fr35.52777
1 Timeworx.io(TIX) към GTQ
Q0.03129876
1 Timeworx.io(TIX) към GYD
$0.85442346
1 Timeworx.io(TIX) към ISK
kr0.494406

Timeworx.io ресурс

За по-задълбочено разбиране на Timeworx.io, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на Timeworx.io
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно Timeworx.io

Колко струва Timeworx.io (TIX) днес?
Цената в реално време на TIX в USD е 0.004086 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на TIX към USD?
Текущата цена на TIX към USD е $ 0.004086. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Timeworx.io?
Пазарната капитализация за TIX е -- USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на TIX?
Циркулиращото предлагане на TIX е -- USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на TIX?
TIX постигна ATH цена от -- USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на TIX?
TIX достигна ATL цена от -- USD.
Какъв е обемът на търговията на TIX?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за TIX е $ 23.77K USD.
Ще се повиши ли TIX тази година?
TIX може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за TIX за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор TIX-към-USD

Сума

TIX
TIX
USD
USD

1 TIX = 0.004086 USD

Търговия на TIX

TIX/USDT
$0.004086
$0.004086$0.004086
+0.96%

