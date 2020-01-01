Токеномика на Tiger Shark (TIGERSHARK) Открийте ключова информация за Tiger Shark (TIGERSHARK), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tiger Shark (TIGERSHARK) $TIGERSHARK is an innovative token that combines extreme sports with cryptocurrency, aiming to provide holders with a unique participation experience through real-world extreme challenges. Официален уебсайт: https://tigershark.global/ Изследовател на блокове: https://solscan.io/token/YXUpFaULqhrLJS79JmFtAsNZQ2JDTnPemmdVZEFpump Купете TIGERSHARK сега!

Токеномика и анализ на цената за Tiger Shark (TIGERSHARK) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tiger Shark (TIGERSHARK), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Общо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Циркулиращо предлагане: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Рекорд за всички времена: $ 0.0623 $ 0.0623 $ 0.0623 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.003032628535895288 $ 0.003032628535895288 $ 0.003032628535895288 Текуща цена: $ 0.003131 $ 0.003131 $ 0.003131 Научете повече за цената на Tiger Shark (TIGERSHARK)

Токеномика на Tiger Shark (TIGERSHARK): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tiger Shark (TIGERSHARK) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIGERSHARK токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIGERSHARK токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIGERSHARK, разгледайте цената в реално време на токените TIGERSHARK!

