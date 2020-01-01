Токеномика на FUNTICO (TICO) Открийте ключова информация за FUNTICO (TICO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за FUNTICO (TICO) After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth. Официален уебсайт: https://funtico.com Бяла книга: https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper Изследовател на блокове: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114 Купете TICO сега!

Токеномика и анализ на цената за FUNTICO (TICO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за FUNTICO (TICO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.39M $ 11.39M $ 11.39M Общо предлагане: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Циркулиращо предлагане: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (оценка при пълна реализация): $ 53.28M $ 53.28M $ 53.28M Рекорд за всички времена: $ 0.034 $ 0.034 $ 0.034 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004542166938211216 $ 0.004542166938211216 $ 0.004542166938211216 Текуща цена: $ 0.005328 $ 0.005328 $ 0.005328 Научете повече за цената на FUNTICO (TICO)

Токеномика на FUNTICO (TICO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на FUNTICO (TICO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TICO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TICO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TICO, разгледайте цената в реално време на токените TICO!

Как да купя TICO Интересувате се да добавите FUNTICO (TICO) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TICO, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TICO в MEXC сега!

История на цените на FUNTICO (TICO) Анализирането на историята на цените на TICO помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TICO сега!

Прогноза за цената за TICO Искате ли да знаете какъв път може да поеме TICO? Нашата страница за прогноза за цената TICO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TICO сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!