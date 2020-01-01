Токеномика на Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Открийте ключова информация за Ribbita by Virtuals (TIBBIR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ribbita by Virtuals (TIBBIR) TIBBIR is the ecosystem token launched by RelVentureCapital, the world's first venture capital firm integrating fintech, artificial intelligence, and blockchain technology. As a pioneer of the "New Fintech" movement, we are building a decentralized financial protocol driven by AI and cryptographic technology. TIBBIR serves not only as a community governance credential but also as the protocol-layer fuel connecting intelligent algorithms with on-chain finance, aiming to power the next generation of open financial infrastructure. Официален уебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/18820 Изследовател на блокове: https://basescan.org/token/0xa4a2e2ca3fbfe21aed83471d28b6f65a233c6e00 Купете TIBBIR сега!

Токеномика и анализ на цената за Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ribbita by Virtuals (TIBBIR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M Рекорд за всички времена: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 $ 0.000642086703739138 Текуща цена: $ 0.19582 $ 0.19582 $ 0.19582 Научете повече за цената на Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Токеномика на Ribbita by Virtuals (TIBBIR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ribbita by Virtuals (TIBBIR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIBBIR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIBBIR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIBBIR, разгледайте цената в реално време на токените TIBBIR!

Как да купя TIBBIR Интересувате се да добавите Ribbita by Virtuals (TIBBIR) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TIBBIR, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TIBBIR в MEXC сега!

История на цените на Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Анализирането на историята на цените на TIBBIR помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TIBBIR сега!

Прогноза за цената за TIBBIR Искате ли да знаете какъв път може да поеме TIBBIR? Нашата страница за прогноза за цената TIBBIR съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TIBBIR сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!