Токеномика на TIA (TIA)
Информация за TIA (TIA)
Celestia is a modular blockchain network whose goal is to build a scalable data availability layer, enabling the next generation of scalable blockchain architectures - modular blockchains.
Токеномика и анализ на цената за TIA (TIA)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TIA (TIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Задълбочена структура на токените на TIA (TIA)
Разгледайте по-задълбочено как се издават, разпределят и отключват токените TIA. В този раздел се поставят акценти върху ключови аспекти на икономическата структура на токена: използваемост, стимули и придобиване.
Celestia’s token economics are designed to support its modular data availability network, incentivize network participants, and ensure long-term sustainability. Below is a comprehensive breakdown of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with a detailed table for clarity.
Issuance Mechanism
- Token Name: TIA
- Initial Supply: 1,000,000,000 TIA at mainnet launch (Oct. 31, 2023)
- Inflation:
- Starts at 8% annual inflation for the first year.
- Decreases by 10% each year until stabilizing at 1.5% annual inflation from Oct. 31, 2039, onward.
- 98% of new tokens go to validators as block rewards; 2% to the Community Pool for ecosystem initiatives.
Allocation Mechanism
|Category
|Description
|% of Genesis Supply
|Public Allocation
|Genesis Drop & Incentivized Testnet (7.41%), Future Initiatives (12.59%)
|20.00%
|R&D & Ecosystem
|Foundation & core devs for protocol maintenance, development, and ecosystem initiatives
|26.79%
|Early Backers: Series A&B
|Early supporters of Celestia
|19.67%
|Early Backers: Seed
|Early supporters of Celestia
|15.90%
|Initial Core Contributors
|Celestia Labs team members and first core contributors
|17.64%
Usage and Incentive Mechanism
- Network Transaction Fees: All data availability transactions (“PayforBlobs”) require TIA for fees, which are composed of a flat and a variable component based on data size.
- Staking: TIA holders can stake tokens to secure the network and earn inflationary rewards.
- Governance: TIA stakers can propose and vote on on-chain governance proposals (Celestia Improvement Proposals, CIPs) that affect network parameters and Community Pool spending.
- Community Pool: Receives 2% of block rewards, funding ecosystem initiatives via governance.
Locking and Unlocking Mechanism
- Staking: All tokens, whether locked or unlocked, can be staked. Staking rewards are unlocked upon receipt and immediately liquid.
- Unlock Schedules: Each allocation category has a specific vesting and unlocking schedule, summarized below.
Unlocking Table
|Allocation Category
|Unlocking Schedule
|Unlock Start Date
|Unlock Method
|Amount (TIA)
|Unlock Periods
|Public Allocation
|Fully unlocked at launch
|2023-10-31
|Instant
|200,000,000
|1
|R&D & Ecosystem
|25% unlocked at launch; 75% unlocks daily from year 1 to year 4
|2023-10-31
|Instant/Daily
|67M/201M
|1/1095
|Early Backers: Seed
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2
|2024-10-31
|Instant/Daily
|52.47M/106.53M
|1/365
|Early Backers: Series A&B
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 2
|2024-10-31
|Instant/Daily
|65.01M/131.99M
|1/365
|Initial Core Contributors
|33% unlocked at year 1; 67% unlocks daily from year 1 to year 3
|2024-10-31
|Instant/Daily
|58.08M/117.92M
|1/730
- Cliff Unlock Event: On Oct. 31, 2024, a major unlock (“cliff”) occurs, releasing 33% of allocations for Early Backers and Core Contributors, significantly increasing circulating supply.
- Continuous Vesting: Remaining tokens for these groups unlock linearly (daily) over the subsequent 1–3 years, depending on the category.
- R&D & Ecosystem: 25% unlocked at launch, 75% unlocks daily over three years starting from the first anniversary.
Implications and Analysis
- Supply Dynamics: The initial cliff unlock introduces a large supply shock, followed by predictable, steady monthly unlocks, which can impact market liquidity and price.
- Incentive Alignment: The inflationary rewards and vesting schedules are designed to incentivize long-term participation and network security.
- Governance and Flexibility: TIA holders have significant influence over network parameters and ecosystem funding, supporting decentralized governance.
References
- For detailed unlock schedules and governance, see the Celestia documentation.
- For the inflation schedule, refer to ADR019.
Celestia’s token economics reflect a careful balance between rewarding early contributors, supporting ongoing development, and fostering a robust, decentralized ecosystem. The combination of inflationary rewards, structured unlocks, and active governance mechanisms aims to ensure both security and adaptability as the network evolves.
Токеномика на TIA (TIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на TIA (TIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой TIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой TIA токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIA, разгледайте цената в реално време на токените TIA!
