БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на THINK Token днес е 0.00619 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за THINK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на THINK в MEXC сега.Цената в реално време на THINK Token днес е 0.00619 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за THINK към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на THINK в MEXC сега.

Повече за THINK

THINKценова информация

Какво представлява THINK

Бяла книга THINK

Официален уебсайт на THINK

Токеномика на THINK

THINK ценова прогноза

THINK История

Ръководство за закупуване за THINK

Конвертор на валута THINK във фиат

THINK спот

Предварително пазаруване

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

THINK Token Лого

THINK Token цена(THINK)

1 THINK към USD - цена в реално време:

$0.00619
$0.00619$0.00619
-5.20%1D
USD
THINK Token (THINK) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:43:51 (UTC+8)

Информация за цената за THINK Token (THINK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00619
$ 0.00619$ 0.00619
24-часов нисък
$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698
24-часов висок

$ 0.00619
$ 0.00619$ 0.00619

$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-4.48%

-5.20%

+12.95%

+12.95%

Цената в реално време за THINK Token (THINK) е$ 0.00619. През последните 24 часа THINK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00619 до най-висока стойност $ 0.00698, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на THINK е $ 0.09159672574773454, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.004525510452854356.

Що се отнася до краткосрочното представяне, THINK има промяна от -4.48% за последния час, -5.20% за 24 часа и +12.95% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за THINK Token (THINK)

No.3985

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.92K
$ 23.92K$ 23.92K

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Текущата пазарна капитализация на THINK Token е $ 0.00, като 24-часовият обем на търговията е $ 23.92K. Циркулиращото предлагане на THINK е 0.00, като общото предлагане е 1000000000. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.19M.

История на цените за THINK Token (THINK) USD

Проследете промените в цените за THINK Token днес, 30 дни, 60 дни и 90 дни:

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0003395-5.20%
30 дни$ -0.00323-34.29%
60 дни$ -0.0088-58.71%
90 дни$ -0.00381-38.10%
THINK Token Промяна на цената днес

Днес THINK регистрира промяна от $ -0.0003395 (-5.20%), отразяваща последната му пазарна активност.

THINK Token 30-дневна промяна на цената

През последните 30 дни цената се промени с $ -0.00323 (-34.29%), което показва краткосрочното представяне на токена.

THINK Token 60-дневна промяна на цената

При разширяване на прегледа до 60 дни THINK отбеляза промяна на $ -0.0088 (-58.71%), което дава по-широка перспектива за представянето му.

THINK Token 90-дневна промяна на цената

Ако погледнем 90-дневната тенденция, цената се е променила с $ -0.00381 (-38.10%), което дава представа за дългосрочната траектория на токена.

Искате ли да отключите историята на цените и движенията на цените на THINK Token (THINK) за всички времена?

Вижте страницата с историята на цените за THINK Token сега.

Какво е THINK Token (THINK)

THINK Token се предлага на MEXC, като ви предоставя удобството да купувате, държите, прехвърляте и залагате токена директно на нашата платформа. Независимо дали сте опитен инвеститор, или новак в света на криптовалутите, MEXC предлага удобен за потребителя интерфейс и разнообразни инструменти за ефективно управление на вашите THINK Token инвестиции. За по-подробна информация относно този токен ви каним да посетите нашата страница за въвеждане в цифровите активи.

Освен това можете:
- Проверете THINK наличността на залагане, за да видите как можете да печелите награди от своите притежания.
- Прочетете отзиви и анализи за THINK Token в нашия блог, за да бъдете информирани за най-новите пазарни тенденции и експертни анализи.

Нашите изчерпателни ресурси са създадени, за да осигурят безпроблемно и информирано THINK Token купуване, като ви гарантират, че разполагате с всички необходими инструменти и знания, за да инвестирате уверено.

Прогноза за цената за THINK Token (USD)

Колко ще струва THINK Token (THINK) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от THINK Token (THINK) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за THINK Token.

Проверете прогнозата за цената за THINK Token сега!

Токеномика на THINK Token (THINK)

Разбирането на токеномиката на THINK Token (THINK) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените THINK сега!

Как да купя THINK Token (THINK)

Търсите как да купите THINK Token? Процесът е лесен и безпроблемен! Можете лесно да закупите THINK Token от MEXC, като следвате нашето ръководство стъпка по стъпка Как да купите. Предоставяме ви подробни инструкции и видео уроци, демонстриращи как да се регистрирате в MEXC и да използвате различните налични удобни опции за плащане.

THINK към местни валути

1 THINK Token(THINK) към VND
162.88985
1 THINK Token(THINK) към AUD
A$0.0094088
1 THINK Token(THINK) към GBP
0.0047044
1 THINK Token(THINK) към EUR
0.0053234
1 THINK Token(THINK) към USD
$0.00619
1 THINK Token(THINK) към MYR
RM0.0259361
1 THINK Token(THINK) към TRY
0.2602895
1 THINK Token(THINK) към JPY
¥0.95326
1 THINK Token(THINK) към ARS
ARS$8.9579823
1 THINK Token(THINK) към RUB
0.500152
1 THINK Token(THINK) към INR
0.5496101
1 THINK Token(THINK) към IDR
Rp103.1666254
1 THINK Token(THINK) към PHP
0.3632911
1 THINK Token(THINK) към EGP
￡E.0.2924156
1 THINK Token(THINK) към BRL
R$0.0332403
1 THINK Token(THINK) към CAD
C$0.008666
1 THINK Token(THINK) към BDT
0.7571608
1 THINK Token(THINK) към NGN
8.9579823
1 THINK Token(THINK) към COP
$23.89959
1 THINK Token(THINK) към ZAR
R.0.1073346
1 THINK Token(THINK) към UAH
0.2596705
1 THINK Token(THINK) към TZS
T.Sh.15.2462795
1 THINK Token(THINK) към VES
Bs1.36799
1 THINK Token(THINK) към CLP
$5.83098
1 THINK Token(THINK) към PKR
Rs1.7387091
1 THINK Token(THINK) към KZT
3.2803286
1 THINK Token(THINK) към THB
฿0.200556
1 THINK Token(THINK) към TWD
NT$0.1904663
1 THINK Token(THINK) към AED
د.إ0.0227173
1 THINK Token(THINK) към CHF
Fr0.004952
1 THINK Token(THINK) към HKD
HK$0.0480963
1 THINK Token(THINK) към AMD
֏2.368913
1 THINK Token(THINK) към MAD
.د.م0.0572575
1 THINK Token(THINK) към MXN
$0.1150102
1 THINK Token(THINK) към SAR
ريال0.0232125
1 THINK Token(THINK) към ETB
Br0.9546218
1 THINK Token(THINK) към KES
KSh0.7996861
1 THINK Token(THINK) към JOD
د.أ0.00438871
1 THINK Token(THINK) към PLN
0.0228411
1 THINK Token(THINK) към RON
лв0.0272979
1 THINK Token(THINK) към SEK
kr0.058805
1 THINK Token(THINK) към BGN
лв0.0104611
1 THINK Token(THINK) към HUF
Ft2.0820684
1 THINK Token(THINK) към CZK
0.1306709
1 THINK Token(THINK) към KWD
د.ك0.00189414
1 THINK Token(THINK) към ILS
0.0201175
1 THINK Token(THINK) към BOB
Bs0.0427729
1 THINK Token(THINK) към AZN
0.010523
1 THINK Token(THINK) към TJS
SM0.0570099
1 THINK Token(THINK) към GEL
0.0167749
1 THINK Token(THINK) към AOA
Kz5.6736921
1 THINK Token(THINK) към BHD
.د.ب0.00232744
1 THINK Token(THINK) към BMD
$0.00619
1 THINK Token(THINK) към DKK
kr0.0400493
1 THINK Token(THINK) към HNL
L0.1629208
1 THINK Token(THINK) към MUR
0.2831306
1 THINK Token(THINK) към NAD
$0.1069632
1 THINK Token(THINK) към NOK
kr0.0626428
1 THINK Token(THINK) към NZD
$0.0107706
1 THINK Token(THINK) към PAB
B/.0.00619
1 THINK Token(THINK) към PGK
K0.0260599
1 THINK Token(THINK) към QAR
ر.ق0.0225316
1 THINK Token(THINK) към RSD
дин.0.6293992
1 THINK Token(THINK) към UZS
soʻm74.5782961
1 THINK Token(THINK) към ALL
L0.5187839
1 THINK Token(THINK) към ANG
ƒ0.0110801
1 THINK Token(THINK) към AWG
ƒ0.0110801
1 THINK Token(THINK) към BBD
$0.01238
1 THINK Token(THINK) към BAM
KM0.0103992
1 THINK Token(THINK) към BIF
Fr18.31002
1 THINK Token(THINK) към BND
$0.008047
1 THINK Token(THINK) към BSD
$0.00619
1 THINK Token(THINK) към JMD
$0.9944854
1 THINK Token(THINK) към KHR
24.8594114
1 THINK Token(THINK) към KMF
Fr2.63694
1 THINK Token(THINK) към LAK
134.5652147
1 THINK Token(THINK) към LKR
රු1.8865882
1 THINK Token(THINK) към MDL
L0.104611
1 THINK Token(THINK) към MGA
Ar27.882855
1 THINK Token(THINK) към MOP
P0.0495819
1 THINK Token(THINK) към MVR
0.094707
1 THINK Token(THINK) към MWK
MK10.7465209
1 THINK Token(THINK) към MZN
MT0.395541
1 THINK Token(THINK) към NPR
रु0.8788562
1 THINK Token(THINK) към PYG
43.89948
1 THINK Token(THINK) към RWF
Fr8.99407
1 THINK Token(THINK) към SBD
$0.0509437
1 THINK Token(THINK) към SCR
0.0859172
1 THINK Token(THINK) към SRD
$0.238315
1 THINK Token(THINK) към SVC
$0.0541625
1 THINK Token(THINK) към SZL
L0.1073965
1 THINK Token(THINK) към TMT
m0.021665
1 THINK Token(THINK) към TND
د.ت0.01818003
1 THINK Token(THINK) към TTD
$0.0419063
1 THINK Token(THINK) към UGX
Sh21.56596
1 THINK Token(THINK) към XAF
Fr3.52211
1 THINK Token(THINK) към XCD
$0.016713
1 THINK Token(THINK) към XOF
Fr3.52211
1 THINK Token(THINK) към XPF
Fr0.63757
1 THINK Token(THINK) към BWP
P0.0831936
1 THINK Token(THINK) към BZD
$0.0124419
1 THINK Token(THINK) към CVE
$0.5910831
1 THINK Token(THINK) към DJF
Fr1.09563
1 THINK Token(THINK) към DOP
$0.3967171
1 THINK Token(THINK) към DZD
د.ج0.8045143
1 THINK Token(THINK) към FJD
$0.0139894
1 THINK Token(THINK) към GNF
Fr53.82205
1 THINK Token(THINK) към GTQ
Q0.0474773
1 THINK Token(THINK) към GYD
$1.2963098
1 THINK Token(THINK) към ISK
kr0.77375

THINK Token ресурс

За по-задълбочено разбиране на THINK Token, разгледайте допълнителни ресурси, като например бялата книга, официалния уеб сайт и други публикации:

Бяла книга
Официален уеб сайт на THINK Token
Изследовател на блокове

Хората също питат: Други въпроси относно THINK Token

Колко струва THINK Token (THINK) днес?
Цената в реално време на THINK в USD е 0.00619 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на THINK към USD?
Текущата цена на THINK към USD е $ 0.00619. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на THINK Token?
Пазарната капитализация за THINK е $ 0.00 USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на THINK?
Циркулиращото предлагане на THINK е 0.00 USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на THINK?
THINK постигна ATH цена от 0.09159672574773454 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на THINK?
THINK достигна ATL цена от 0.004525510452854356 USD.
Какъв е обемът на търговията на THINK?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за THINK е $ 23.92K USD.
Ще се повиши ли THINK тази година?
THINK може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за THINK за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 01:43:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за THINK Token (THINK)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Горещи новини

Защо толкова много хора все още губят пари по време на бичи пазар?

October 6, 2025

Възходът на Bitcoin Layer 2 мрежи: Разбиране на технологията, която променя бъдещето на Bitcoin през 2025

October 6, 2025

Алткойни през 2025: Когато TOTAL3 достигне нови висоти, но вашето портфолио не се променя

October 5, 2025
Вижте повече

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

Калкулатор THINK-към-USD

Сума

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.00619 USD

Търговия на THINK

THINK/USDT
$0.00619
$0.00619$0.00619
-4.76%

Присъединете се към MEXC днес

-- Такса спот създател, -- Такса спот приемател
-- Такса за създател на фючърси, -- Такса за приемател на фючърси

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,325.20
$109,325.20$109,325.20

-0.81%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,826.50
$3,826.50$3,826.50

-0.89%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02900
$0.02900$0.02900

-9.88%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.28
$185.28$185.28

-1.53%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,826.50
$3,826.50$3,826.50

-0.89%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,325.20
$109,325.20$109,325.20

-0.81%

Solana Лого

Solana

SOL

$185.28
$185.28$185.28

-1.53%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5056
$2.5056$2.5056

-0.72%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,078.18
$1,078.18$1,078.18

-0.57%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000728
$0.0000728$0.0000728

+45.60%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09580
$0.09580$0.09580

+858.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00080
$0.00080$0.00080

+344.44%

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000790
$0.000790$0.000790

+295.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000079
$0.00000079$0.00000079

+23.43%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000002710
$0.0000000000000000000000002710$0.0000000000000000000000002710

+4.27%