Информация за THORWallet DEX (TGT1) THORWallet DEX is the entry point to THORChain - a well-designed and easy-to-use mobile and web experience that empowers the users to experience true financial freedom thanks to cross-chain swaps, earning possibilities, and lending & borrowing. Официален уебсайт: https://www.thorwallet.org Бяла книга: https://drive.google.com/file/d/1lt8FAhHqgAxRPPH3tknggVP8nZOf19tS/view Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x108a850856db3f85d0269a2693d896b394c80325#balances Купете TGT1 сега!

Токеномика и анализ на цената за THORWallet DEX (TGT1) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за THORWallet DEX (TGT1), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 18.49B $ 18.49B $ 18.49B Рекорд за всички времена: $ 0.064941 $ 0.064941 $ 0.064941 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 $ 0.002850257066152566 Текуща цена: $ 0.018489 $ 0.018489 $ 0.018489 Научете повече за цената на THORWallet DEX (TGT1)

Токеномика на THORWallet DEX (TGT1): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на THORWallet DEX (TGT1) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TGT1 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TGT1 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TGT1, разгледайте цената в реално време на токените TGT1!

История на цените на THORWallet DEX (TGT1) Анализирането на историята на цените на TGT1 помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TGT1 сега!

