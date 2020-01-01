Токеномика на TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Открийте ключова информация за TOKYO GAMES TOKEN (TGT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за TOKYO GAMES TOKEN (TGT) TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets. Официален уебсайт: https://tokyogamestoken.com/ Бяла книга: https://tokyogamestoken.com/whitepaper/en/index.html Изследовател на блокове: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Купете TGT сега!

Токеномика и анализ на цената за TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за TOKYO GAMES TOKEN (TGT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 727.24K $ 727.24K $ 727.24K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 160.82M $ 160.82M $ 160.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Рекорд за всички времена: $ 0.25585 $ 0.25585 $ 0.25585 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004275500782596402 $ 0.004275500782596402 $ 0.004275500782596402 Текуща цена: $ 0.004522 $ 0.004522 $ 0.004522 Научете повече за цената на TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Токеномика на TOKYO GAMES TOKEN (TGT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на TOKYO GAMES TOKEN (TGT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TGT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TGT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TGT, разгледайте цената в реално време на токените TGT!

История на цените на TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Анализирането на историята на цените на TGT помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TGT сега!

Прогноза за цената за TGT Искате ли да знаете какъв път може да поеме TGT? Нашата страница за прогноза за цената TGT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TGT сега!

