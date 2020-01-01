Токеномика на Top Grass Club (TGRASS) Открийте ключова информация за Top Grass Club (TGRASS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Top Grass Club (TGRASS) Top Grass Club is an innovative project that redefines the approach to the cannabis industry by integrating it with blockchain-based technological solutions. Официален уебсайт: https://www.topgrassclub.com/ Бяла книга: https://www.topgrassclub.com/whitepaper Изследовател на блокове: https://etherscan.io/token/0x71ed2ce4a4ed4e487718e4b53c01beecfe5b14a7 Купете TGRASS сега!

Токеномика и анализ на цената за Top Grass Club (TGRASS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Top Grass Club (TGRASS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Общо предлагане: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Циркулиращо предлагане: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 32.00K $ 32.00K $ 32.00K Рекорд за всички времена: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.000070000347422844 $ 0.000070000347422844 $ 0.000070000347422844 Текуща цена: $ 0.00004 $ 0.00004 $ 0.00004 Научете повече за цената на Top Grass Club (TGRASS)

Токеномика на Top Grass Club (TGRASS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Top Grass Club (TGRASS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TGRASS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TGRASS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TGRASS, разгледайте цената в реално време на токените TGRASS!

Как да купя TGRASS Интересувате се да добавите Top Grass Club (TGRASS) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TGRASS, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TGRASS в MEXC сега!

История на цените на Top Grass Club (TGRASS) Анализирането на историята на цените на TGRASS помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TGRASS сега!

Прогноза за цената за TGRASS Искате ли да знаете какъв път може да поеме TGRASS? Нашата страница за прогноза за цената TGRASS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TGRASS сега!

