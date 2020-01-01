Токеномика на Tevaera (TEVA) Открийте ключова информация за Tevaera (TEVA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tevaera (TEVA) Tevaera is a UX-first gaming ecosystem powered by the ZK Stack and AI, designed to be fun and fair. With over a million Soulbound Gamers, Tevaera is on a community-driven mission to redefine gaming through multi-genre Web3 games powered by Teva Chain, innovative gaming agents, and a robust gaming stack. Официален уебсайт: https://tevaera.com/ Бяла книга: https://docs.tevaera.com/ Изследовател на блокове: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Купете TEVA сега!

Токеномика и анализ на цената за Tevaera (TEVA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tevaera (TEVA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Общо предлагане: -- -- -- Циркулиращо предлагане: $ 489.91M $ 489.91M $ 489.91M FDV (оценка при пълна реализация): -- -- -- Рекорд за всички времена: $ 0.06835 $ 0.06835 $ 0.06835 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.004384285635805737 $ 0.004384285635805737 $ 0.004384285635805737 Текуща цена: $ 0.005505 $ 0.005505 $ 0.005505 Научете повече за цената на Tevaera (TEVA)

Токеномика на Tevaera (TEVA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tevaera (TEVA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TEVA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TEVA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TEVA, разгледайте цената в реално време на токените TEVA!

Как да купя TEVA Интересувате се да добавите Tevaera (TEVA) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TEVA, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TEVA в MEXC сега!

История на цените на Tevaera (TEVA) Анализирането на историята на цените на TEVA помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TEVA сега!

Прогноза за цената за TEVA Искате ли да знаете какъв път може да поеме TEVA? Нашата страница за прогноза за цената TEVA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TEVA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!