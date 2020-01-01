Токеномика на Tectum EmissionToken (TET) Открийте ключова информация за Tectum EmissionToken (TET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Tectum EmissionToken (TET) Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Официален уебсайт: https://tectum.io/ Бяла книга: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Изследовател на блокове: https://explorer.tectum.io/ Купете TET сега!

Токеномика и анализ на цената за Tectum EmissionToken (TET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Tectum EmissionToken (TET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 10.98M $ 10.98M $ 10.98M Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 9.81M $ 9.81M $ 9.81M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.19M $ 11.19M $ 11.19M Рекорд за всички времена: $ 46 $ 46 $ 46 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 Текуща цена: $ 1.1189 $ 1.1189 $ 1.1189 Научете повече за цената на Tectum EmissionToken (TET)

Токеномика на Tectum EmissionToken (TET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Tectum EmissionToken (TET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TET, разгледайте цената в реално време на токените TET!

Как да купя TET Интересувате се да добавите Tectum EmissionToken (TET) към портфейла си? MEXC поддържа различни методи за закупуване на TET, включително кредитни карти, банкови преводи и peer-to-peer търговия. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC прави закупуването на крипто лесно и сигурно. Научете как да купувате TET в MEXC сега!

История на цените на Tectum EmissionToken (TET) Анализирането на историята на цените на TET помага на потребителите да разберат предишни движения на пазара, ключовите нива на поддръжка/съпротивление и моделите на волатилност. Независимо дали проследявате рекорди за всички времена или идентифицирате тенденции, историческите данни са изключително важна част от прогнозата за цената и техническия анализ. Разгледайте историята на цените на TET сега!

Прогноза за цената за TET Искате ли да знаете какъв път може да поеме TET? Нашата страница за прогноза за цената TET съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TET сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!